Seoul/Berlin, 19. Nov (Reuters) - ⁠Südkoreas Exporte haben durch den KI-Boom erstmals die Marke von einer Billion Dollar überschritten. Das Handelsministerium erklärte am Donnerstag, die Ausfuhren hätten die Schwelle um 06.09 Uhr deutscher Zeit erreicht. Das 52 Millionen Einwohner zählende Südkorea ist damit nach Deutschland, den USA und China erst das vierte Land weltweit, das die Billionenmarke in einem Kalenderjahr ‌geknackt hat. Im vergangenen Jahr hatten die Ausfuhren mit 709 Milliarden Dollar bereits einen Rekord erreicht.

Die viertgrößte Volkswirtschaft Asiens profitiert stark vom weltweiten Boom bei Investitionen in Künstliche Intelligenz (KI). Dieser treibt die Nachfrage ⁠nach Halbleitern und ⁠stützt die Geschäfte der führenden Chipkonzerne Samsung Electronics und SK Hynix. Wie stark Südkoreas Exportboom von Halbleitern abhängt, zeigen Zahlen für die ersten drei Quartale 2026. Die Chip-Exporte sprangen in diesem Zeitraum um 184 Prozent zum Vorjahr nach oben und machten 42 Prozent der gesamten Ausfuhren aus. Damit lag ihr Anteil mehr als doppelt so hoch wie im Schnitt der vergangenen fünf Jahre mit 20 Prozent. "Nun müssen wir ‌diesen Erfolg in nachhaltiges Wachstum ummünzen", erklärte Präsident Lee Jae Myung ‌in einem Beitrag auf der Plattform X. "Wir werden die Wettbewerbsfähigkeit wichtiger Industrien stärken und künftige Wachstumsmotoren wie KI und Biotechnologie ausbauen."

CHANCEN FÜR DEUTSCHLAND

Der bundeseigene Fördergesellschaft Germany Trade & Invest (Gtai) öffnen sich dadurch auch Türen für heimische Betriebe. "Für deutsche Unternehmen ⁠ergeben sich aus dem Boom zahlreiche Chancen, da sowohl die Halbleiterproduktion als auch Rechenzentren und die nötige Energie- ‌und Wasserinfrastruktur ausgebaut werden sollen", sagte Gtai-Ostasienexperte Achim Haug ⁠der Nachrichtenagentur Reuters. Südkorea plane, mehr als eine halbe Billion Dollar in die Halbleiterproduktion zu investieren. "Nötig sind Produktionstechnik, bei der deutsche Firmen in der Wertschöpfungskette eine wichtige Rolle spielen, aber auch Kraftwerkstechnik, Stromverteilungstechnik und Wasseranlagen", sagte Haug.

Die starke Exportentwicklung schlägt sich allerdings bislang nur begrenzt in ‌der Binnenwirtschaft Südkoreas nieder. Die Inlandsnachfrage bleibt bislang schwach. ⁠Viele Haushalte spüren die Vorteile des Exportbooms kaum. ⁠Die Stimmung der Verbraucher wird durch hohe Zinsen und Preise sowie durch außergewöhnliche Schwankungen am heimischen Aktienmarkt belastet. "Vor allem sollte der Exporterfolg das Leben der Menschen verbessern", erklärte Lee. Die Chancen und Früchte des Wachstums sollten mit großen und kleinen Unternehmen sowie mit der Hauptstadtregion und den Regionen geteilt werden.

Lees Regierung plant einen Zukunftsfonds von 162,3 Billionen Won, um Steuereinnahmen aus dem Chipboom in Wachstumsbranchen, die Förderung junger Menschen, regionale Entwicklung und Bildung zu lenken. Das entspricht rund 111 Milliarden Euro oder rund 123 Milliarden Dollar. Südkoreas Finanzminister hatte im vergangenen Monat erklärt, das Wirtschaftswachstum dürfte sich in diesem Jahr ⁠wegen der Rekordausfuhren von Chips in den mittleren Drei-Prozent-Bereich beschleunigen, nach einem Plus von einem Prozent im Vorjahr.

(Bericht von Jihoon Lee und Rene Wagner, redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)