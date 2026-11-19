NEW YORK (dpa-AFX) - Der Onlineversandhändler Amazon macht gegen ein Gesetzesvorhaben in New York mobil. Der Internetgigant ruft Nutzer in der Millionenmetropole auf seiner Website dazu auf, sich beim Stadtrat gegen das Vorhaben auszusprechen. Andernfalls könnten Lieferkosten steigen und Arbeitsplätze wegfallen, warnt der Konzern. Unterstützung erhält der Gesetzentwurf von Bürgermeister Zohran Mamdani.

Das Gesetzesvorhaben sieht unter anderem vor, dass Betreiber von Paketverteilzentren ihre Lieferfahrer und Lagerarbeiter künftig grundsätzlich direkt anstellen müssen. Bislang arbeiten Unternehmen wie Amazon bei der Paketzustellung häufig mit Subunternehmen zusammen.

Mamdani kritisierte dieses Geschäftsmodell scharf: "Konzerne wie Amazon erwirtschaften Milliardenumsätze, indem sie sich durch ein System ausbeuterischer Subunternehmer der Verantwortung entziehen", wurde der linke Politiker in einer Mitteilung von August etwa zitiert. Das Gesetz sichere ab, dass "Konzerne, die von der Arbeit der Beschäftigten profitieren, für die Folgen ihrer Geschäftspraktiken verantwortlich sind"./apo/DP/he