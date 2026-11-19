HAMBURG (dpa-AFX) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für OHB von 358 auf 346 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Der Satellitenhersteller sei gut positioniert für Europas Aufbau souveräner Raumfahrtkapazitäten, schrieb Michael Filatov am Donnerstag. Das damit zusammenhängende Aufwärtspotenzial sei im Aktienkurs noch nicht eingepreist. Das niedrigere Kursziel basiere auf einer aktualisierten Bewertung der Branche./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 07:03 / GMT

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