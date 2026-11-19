NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Evonik nach eingestellten Übernahmebemühungen von BASF auf "Hold" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Laut BASF habe der Vorstand von Evonik nicht konstruktiv agiert, obwohl BASF signalisiert habe, nach zwei abgelehnten Kaufofferten eine weitere Erhöhung in Erwägung zu ziehen, schrieb Priyanka Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie sieht nun Abwärtspotenzial für die Evonik-Aktie./edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 09:56 / ET