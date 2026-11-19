Anthropic dürfte Dax antreiben - KI-Firma glückt Rekord-Börsengang
Der Dax behält am Donnerstag nach seinem Kursrutsch die 26.000-Punkte-Marke zumindest im Blick. Nachdem er seine Korrektur vom Rekordhoch auf fast fünf Prozent ausgeweitet hat, steuert der Leitindex nun auf einen etwas höheren Auftakt zu. Die knapp unter 25.700 Punkten verlaufende 100-Tage-Linie hält damit erst einmal. Der X-Dax als außerbörslicher Indikator deutete einen Zuwachs um 0,4 Prozent auf 25.834 Punkte an.
Vor der Erstnotiz von Anthropic ging es am Donnerstag auch mit der Indikation für den US-Leitindex Nasdaq 100 nach oben, was auch deutsche Kurse stützen dürfte. Der KI-Firma gelingt mit einem Erlös von insgesamt 107,3 Milliarden Dollar ein Rekord-Börsengang, der als wichtiger Meilenstein für die gesamte KI-Industrie gilt. Angesichts einer hohen Nachfrage trennt sich Anthropic von mehr Papieren als geplant. Der Ausgabepreis liegt mit 83 Dollar zudem über der zuvor festgelegten Spanne von 70 bis 78 Dollar.
Außerdem richten die Anleger ihre Blicke am Donnerstag auf den Dreiergipfel in China, bei dem US-Präsident Donald Trump mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin an einem Tisch sitzen will.
Nasdaq dank Anthropic mit Gewinnen
Die US-Technologiebörse Nasdaq hat sich nach ihrer jüngsten Talfahrt am Mittwoch etwas stabilisiert. Die Aussicht auf einen starken Börsengang des KI-Riesen Anthropic half. Zum Handelsende notierte der Auswahlindex Nasdaq 100 0,42 Prozent höher bei 27.116,26 Punkten. Der mangelnden Begeisterung über starke Geschäftszahlen und einen guten Ausblick von Nvidia stand die Hoffnung auf einen erfolgreichen Börsengang von Anthropic gegenüber. Dies "könnte dem angeschlagenen KI-Sektor einen dringend benötigten Stimmungsimpuls geben", schrieb Salah-Eddine Bouhmidi, Head of Markets beim Broker IG.
Der marktbreite S&P 500 kam mit einem Minus von 0,23 Prozent auf 7.323,63 Zähler wenig von der Stelle. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte. Damit erreichte er den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Dow Jones
|50.198
|-1,11 Prozent
|S&P 500
|7.323
|-0,23 Prozent
|Nasdaq 100
|27.116
|+0,42 Prozent
Börsen in Asien mit gemischtem Trend
Ein starker Börsengang des KI-Riesen Anthropic hat die Stimmung der Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Donnerstag nur bedingt verbessert. Zudem bleiben die Blicke auf den Dreiergipfel von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Staatsoberhaupt Wladimir Putin in der südchinesischen Metropole Shenzhen gerichtet.
Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg kurz vor dem Handelsende um 0,7 Prozent und der südkoreanische Kospi um 0,4 Prozent. In China stagnierte der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Festland-Werten hingegen und der Hang-Seng-Index in Hongkong knickte um 2,2 Prozent ein.
|Index
|Punkte
|Veränderung
|Nikkei 225
|59.444
|+0,71 Prozent
|Hang Seng
|22.831
|-1,99 Prozent
|CSI 300
|3.986
|+0,01 Prozent
|Kospi
|5.115
|+0,94 Prozent
Anleihemärkte im Überblick
|Terminkontrakt/Anleihe
|Kurs/Rendite
|Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten
|Bund Future
|122,13
|+0,09 Prozent
|10-jährige Bundesanleihen
|3,371
|-0,006 Prozentpunkte
|10-jährige US-Anleihen
|5,068
|+0,002 Prozentpunkte
Währungsmärkte im Überblick
|Währungspaar
|Kurs
|Veränderung
|Euro in Dollar
|1,0963
|-0,11 Prozent
|Dollar in Yen
|159,53
|+0,14 Prozent
|Euro in Yen
|174,91
|+0,03 Prozent
Ölmärkte im Überblick
Umstufungen von Aktien
- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR MBB SE AUF 223 (211) EUR - 'HOLD'
- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR JDC GROUP AUF 31,50 (36,00) EUR - 'BUY'
- BERENBERG STARTET WACKER NEUSON MIT 'HOLD' - ZIEL 22 EUR
- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR EON AUF 21 (20,20) EUR - 'OUTPERFORM'
- GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR TALANX AUF 144 (142) EUR - 'BUY'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ALLIANZ AUF 470 (440) EUR - 'HOLD'
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MUNICH RE AUF 555 (550) EUR - 'HOLD'
- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR BIONTECH AUF 93 (92) USD - 'NEUTRAL'
- KEEFE, BRUYETTE & WOODS STARTET MUTARES MIT 'OUTPERFORM' - ZIEL 37 EUR
- TD COWEN STARTET SARTORIUS MIT 'BUY' - ZIEL 395 EUR
- WDH/JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MODERNA AUF 215 (230) USD - 'HOLD'
- UBS HEBT REINSURANCE GROUP AUF 'BUY' - ZIEL 325 USD
- UBS HEBT UNUM AUF 'BUY' - ZIEL 111 USD
- BARCLAYS STARTET AIRTEL MOBILE COMMERCE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 300 PENCE
- CITIGROUP STARTET AIRTEL MOBILE COMMERCE MIT 'BUY' - ZIEL 280 PENCE
- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR ALSTOM AUF 8,50 (9) EUR - 'SELL'
- GOLDMAN STARTET AIRTEL MOBILE COMMERCE MIT 'NEUTRAL' - ZIEL 260 PENCE
- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ZURICH AUF 625 (620) CHF - 'HOLD'
- JPMORGAN STARTET AIRTEL MOBILE COMMERCE MIT 'OVERWEIGHT' - ZIEL 270 PENCE
(mit Material von dpa-AFX)
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