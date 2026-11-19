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Die Wall Street startet deutlich fester und der wichtigste Impuls kommt vom erfolgreichen Börsengang von Anthropic. Anthropic hat den Ausgabepreis auf 83 US-Dollar festgesetzt und übertrifft damit die ursprünglich angepeilte Spanne von 70 bis 78 US-Dollar. Allein über den Börsengang werden rund 81 Milliarden US-Dollar eingesammelt, bei einer Bewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar. Zusammen mit zusätzlichen privaten Platzierungen könnte Anthropic insgesamt fast 110 Milliarden US-Dollar neues Kapital erhalten und anschließend über rund 240 Milliarden US-Dollar Cash verfügen. Das nimmt dem Markt zumindest kurzfristig einen Teil der Sorge, dass der KI-Ausbau an fehlender Finanzierung scheitern könnte. Rückenwind kommt zusätzlich von Alibaba, dessen KI-Cloud-Geschäft um 53 Prozent wächst, während KI-bezogene Umsätze bereits das 13. Quartal in Folge dreistellig zulegen. Belastend bleibt die Fed: Die jüngsten Protokolle und Kommentare signalisieren, dass weitere Zinserhöhungen möglich sind.



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