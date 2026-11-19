Märkte heute 19.11.2026
Mega-IPO bei Anthropic, Gold-Rutsch & Deutz-Schock
onvista · Uhr
Heute werden folgende Einzelwerte besprochen: Broadcom, Nvidia, Nebius, Applied Optoelectronics, Amazon, Freeport, Palantir, BNP Paribas, Seagate, Motorola, Axa, AT&S, Tencent, Target, TJX, Deutz und Adyen.
Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch.
In dieser Premiere beschäftigt sich Nico Santura mit dem Ereignis des Tages - dem Rekord-Börsengang von Anthropic. Außerdem wirft Nico einen Blick auf die KI-Investments der Hyperscaler, die Bilanz bei Nebius sowie die jüngsten Verluste bei den Edelmetallen Gold und Silber.
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