Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch.

In dieser Premiere beschäftigt sich Nico Santura mit dem Ereignis des Tages - dem Rekord-Börsengang von Anthropic. Außerdem wirft Nico einen Blick auf die KI-Investments der Hyperscaler, die Bilanz bei Nebius sowie die jüngsten Verluste bei den Edelmetallen Gold und Silber.

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