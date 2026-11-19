APA ots news: Stabiles Internet unterm Christbaum: Neun Monate kein Grundentgelt bei Internet Boost! 5G 150*.

Wien (APA-ots) - - Neun Monate kein Grundentgelt bei Anmeldung von Internet Boost! 5G 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer*. - Exklusiver Drei Ruckelschutz unterstützt stabileres Streaming, Gaming und Videocalls. - Zwei Wochen ohne Risiko testen.* - Gratis Premium-Router, keine Servicepauschale, gratis Aktivierung. - Unlimited Mix fähig: 10 % Rabatt ab zwei kompatiblen Tarifen auf einer Rechnung Die Weihnachtszeit zählt zu den internetintensivsten Phasen des Jahres. Streaming von Filmen und Serien, Videotelefonie mit Familie und Freunden, Online-Gaming sowie die zahlreichen vernetzten Geräte im Haushalt stellen hohe Anforderungen an das Heimnetzwerk. Mit dem Weihnachtsangebot für Boost! macht Drei leistungsstarkes Internet besonders attraktiv: Wer sich jetzt für einen Tarif ab Internet Boost! 5G 150 entscheidet, zahlt neun Monate lang kein Grundentgelt. Danach beträgt das monatliche Grundentgelt aktuell 35,90 Euro. Kund:innen erhalten außerdem einen Premium-5G-Router inklusive Drei Ruckelschutz kostenlos dazu, bezahlt weder Aktivierungsentgelt noch Servicepauschale und kann das Angebot 14 Tage ohne Risiko testen.* Mit Boost! bietet Drei nicht nur schnelles 5G-Internet für zuhause, sondern kombiniert leistungsstarke Hardware mit smarten Funktionen zur Optimierung des Heimnetzwerks. Die Drei RouterAssistant App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers, verbessert das WLAN-Erlebnis und hilft dabei, die Internetqualität laufend zu optimieren. Bereits heute liegt die Zufriedenheit der Boost!-Kund:innen bei rund 90 Prozent. Mehr auf www.drei.at/boost Zwtl.: Mehr Stabilität mit dem exklusiven Drei Ruckelschutz Gerade rund um Weihnachten greifen oft mehrere Familienmitglieder gleichzeitig auf dieselbe Internetverbindung zu. Während im Wohnzimmer gestreamt wird, laufen Videocalls, Online-Games oder Downloads parallel. Mit dem exklusiven Drei Ruckelschutz unterstützt Drei ein besseres Interneterlebnis. Die intelligente Funktion ist direkt im Boost! Premium-Router integriert und erkennt automatisch, wenn die verfügbare Bandbreite knapp wird. Zeitkritische Anwendungen wie Videotelefonie, Streaming oder Online-Gaming werden in solchen Situationen automatisch priorisiert, während weniger dringende Datenübertragungen im Hintergrund erfolgen. Kund:innen können insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung der Internetverbindung von stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und einem besseren Gaming-Erlebnis profitieren, ganz ohne zusätzliche Einstellungen vornehmen zu müssen. Mehr auf www.drei.at/ruckelschutz Zwtl.: Weitere Vorteile mit dem Unlimited Mix Das Xmas-Angebot ist zudem Unlimited Mix fähig. Neu- und Bestandskund:innen, die mindestens zwei kompatible Tarife auf einer gemeinsamen Rechnung führen, profitieren automatisch von 10 Prozent Rabatt auf jeden Unlimited Mix Tarif. Damit lassen sich Mobilfunk und Internet besonders kostengünstig kombinieren. Mehr auf www.drei.at/mix Zwtl.: Die Vorteile von Boost! Xmas auf einen Blick - Neun Monate kein Grundentgelt ab dem Tarif Internet Boost! 5G 150* - Gratis Premium-5G-Router - Exklusiver Drei Ruckelschutz für stabileres Streaming, Gaming und Videocalls - RouterAssistant App zur WLAN- und Routeroptimierung - Laufende Qualitätsanalyse der Internetverbindung - Priorisierter Service und Support - Keine Aktivierungsgebühr - Keine Servicepauschale - 14 Tage ohne Risiko testen* - Unlimited Mix fähig mit 10 % Rabatt ab zwei kompatiblen Tarifen Details gemäß aktueller Aktionsbedingungen auf drei.at/boost . * Bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer: Entfall des monatlichen Grundentgelts in den ersten neun Monaten (danach ab 35,90 / Monat). Zusätzlich zum gesetzlichen Rücktrittsrecht bei Fernabsatzverträgen gewährt Drei im Rahmen dieser Aktion eine 14- tägige Rücktrittsmöglichkeit auch bei Vertragsabschlüssen in Drei Shops. Details unter drei.at/boost . FAQ für Medien Was ist Boost!? Boost! heißen die Angebote von Drei für Internet zuhause. Sie kombinieren leistungsfähige Internetanschlüsse zu attraktiven Preisen mit smarter Optimierung, laufender Qualitätskontrolle und priorisiertem Support. Für welche Technologien ist Boost! verfügbar? Boost! ist ausschließlich mit Mobilfunk verfügbar. Was macht die RouterAssistant App? Die App unterstützt bei der optimalen Positionierung des Routers und bietet zusätzliche Funktionen wie WLAN-Optimierung, Qualitätsanalysen und Speedtests. Welche Vorteile bietet Boost! gegenüber einem herkömmlichen Internetanschluss? Neben hoher Geschwindigkeit profitieren Kund:innen von laufender Qualitätsüberwachung, proaktivem Support, WLAN-Optimierung und einer optimalen Router-Konfiguration. Was beinhaltet die aktuelle Aktion? Bei Neuanmeldung eines Boost!-Tarifs ab Internet Boost! 5G 150 mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer zahlen Kund:innen neun Monate kein Grundentgelt und erhalten einen Premium-Router. Sind Router und Aktivierung enthalten? Ja. Im Rahmen der Aktion sind Router und Aktivierung kostenlos inkludiert.* Was ist der Drei Ruckelschutz? Der Drei Ruckelschutz ist eine intelligente Router-Funktion, die bei hoher Auslastung der Internetverbindung wichtige Anwendungen wie Videotelefonie, Streaming und Online-Gaming automatisch priorisiert. Welchen Vorteil haben Kund:innen? Kund:innen können insbesondere bei hoher gleichzeitiger Nutzung von stabileren Videocalls, flüssigerem Streaming und besseren Reaktionszeiten beim Gaming profitieren, insbesondere wenn mehrere Personen gleichzeitig online sind. Muss die Funktion eingerichtet werden? Nein. Der Drei Ruckelschutz arbeitet automatisch und ohne manuelle Konfiguration. Verlangsamt der Drei Ruckelschutz Downloads? Downloads werden nicht gestoppt. Bei Engpässen kann ihre Geschwindigkeit vorübergehend reduziert werden, damit zeitkritische Anwendungen weiterhin stabil laufen. Welche Anwendungen profitieren besonders? Priorisiert werden Anwendungen aus den Bereichen Kommunikation, Streaming sowie Online-Gaming. Werden persönliche Daten verarbeitet? Nein. Die Funktion sammelt oder speichert keine Informationen über konsumierte Inhalte oder Internetaktivitäten. Sämtliche Verarbeitung erfolgt ausschließlich lokal auf dem Router. Ist der Drei Ruckelschutz exklusiv? Ja. Der Drei Ruckelschutz ist eine exklusive Funktion im Drei-Angebot und aktuell auf dem ZTE G5TC verfügbar. Wie lange gilt die Mindestvertragsdauer? Die Aktion gilt bei einer Mindestvertragsdauer von 24 Monaten.* Gilt das 14-tägige Rücktrittsrecht auch bei Käufen in Drei Shops? Ja, zusätzlich zum gesetzlichen Rücktrittsrecht bei Fernabsatzverträgen gewährt Drei im Rahmen dieser Aktion eine 14- tägige Rücktrittsmöglichkeit auch bei Vertragsabschlüssen in Drei Shops. Wo gibt es weitere Informationen? Alle Informationen zu Boost!, den verfügbaren Tarifen und dem Verfügbarkeitscheck finden sich unter www.drei.at/boost Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte 2025 einen Umsatz von 923 Mio Euro. Als führender Telekom-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Service für Privat- und Geschäftskund:innen verfolgt Drei das Ziel, dass Digitalisierung für jede und jeden in Österreich verfügbar und leistbar sein soll. Im Rahmen des größten Investitionsprojekts in seiner Unternehmensgeschichte errichtet Drei aktuell ein völlig neues Netz. Das modernste 5G Netz Österreichs erreicht bereits über 95% der heimischen Haushalte und Firmen. Seit Herbst 2022 betreibt Drei als einziger in Österreich ein landesweites 5G Standalone Netz mit vollem 5G Potenzial inklusive Network Slicing für gesicherte Kapazitäten, minimale Latenzzeiten und höchste Datensicherheit. Mehr auf www.drei.at Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: Drei Österreich Petra Jakob, Head of Corporate Communication Telefon: +43 (0) 50 660 33700 E-Mail: presse@drei.com Website: https://www.drei.at/presse *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0125 2026-11-19/11:46