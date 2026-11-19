Das Geschäftsmodell von AT&S fokussiert sich auf IC-Substrate und profitiert von Trends wie Advanced Packaging. Neue Kapazitäten und eine Ausweitung der KI-Partnerschaften stützen das anvisierte Umsatzwachstum. Der Wechsel von der Aufbau- in die Produktionsphase führt zu einer sichtbaren Margenverbesserung.

Fundament der Datengesellschaft: Geschäftsmodell und technologische Wachstumstreiber AT&S positioniert sich als globaler Anbieter von IC-Substraten und komplexen Leiterplatten. Das Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Verbindungstechnologien, die für die Signalverarbeitung und Energieeffizienz in mikroelektronischen Systemen erforderlich sind. Zu den bestimmenden Wachstumstrends gehören die fortlaufende Miniaturisierung von Komponenten sowie die Nachfrage nach Hochleistungsrechnern und Verpackungstechnologien (Advanced Packaging). Da die global transferierte Datenmenge kontinuierlich ansteigt, konzentriert sich der Konzern darauf, Produktionskapazitäten für die benötigte Hardware-Infrastruktur bereitzustellen. Dabei baut das Unternehmen auf langfristige Lieferabkommen auf, welche die Auslastung der Produktionsstätten absichern und planbare Einnahmequellen innerhalb der Halbleiterindustrie generieren.



Endlos Turbo Long 77,5979 open end: Basiswert AT&S DN0JCN Quelle: DZ BANK: Geld 19.11. 10:54:46, Brief 19.11. 10:54:46 4,62 EUR 4,67 EUR 20,31% Basiswertkurs: 123,20 EUR Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: Wien , 10:37:12 Basispreis 77,5979 EUR Knock-Out-Barriere 77,5979 EUR Hebel 2,65x Abstand zum Basispreis in % 37,01% Abstand zum Knock-Out in % 37,01% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,10

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