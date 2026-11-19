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Mit Hebel auf steigende oder fallende Kurse setzen: Hier finden Sie Turbo-Optionsscheine Open-End auf die derzeit beliebtesten Basiswerte.





Um Ihnen die Suche und Auswahl passender Turbo-Optionsscheine zu erleichtern, finden Sie hier eine Zusammenstellung der derzeit beliebtesten Basiswerte. Turbo-Optionsscheine Open-End verfügen über einen Hebel und reagieren überproportional auf Kursbewegungen des Basiswerts; Chancen wie Verlustrisiken sind entsprechend erhöht. Sie haben keine feste Laufzeit, enthalten aber eine Knock-out-Barriere: Berührt oder durchbricht der Basiswert diese Barriere, verfällt das Produkt sofort und (nahezu) wertlos – der Totalverlust des eingesetzten Kapitals tritt unmittelbar ein. Dargestellt wird je ein Turbo-Optionsschein Open-End pro Basiswert.





Erhöhtes Verlustrisiko: Wegen der Hebelwirkung besteht bei Hebelprodukten, wie z.B. bei den hierin genannten Turbo-Optionsscheinen und Mini Futures, ein erhöhtes Verlustrisiko (Totalverlustrisiko).

Top 10 Turbo-Optionsscheine Open-End

WKN Basiswert Typ Hebel Knock-Out Barriere VE9XDA DAX® Call 1,63 9.982,8341 EUR VN6ERJ Nasdaq-100 Index® Call 1,38 7.686,0098 USD BE4T0J NVIDIA Corp. Put 46,55 155,40 USD BE4PBL Gold (Troy Ounce) Put 239,42 3.746,85 USD VJ84S7 Take-Two Interactive Software Inc. Call 1,88 103,73 USD BE2T6M Nikkei 225 Index Put 24,08 62.002,7127 JPY VV74SE Advanced Micro Devices Inc. Call 1,10 49,96 USD BE34S1 Nebius Group N.V. Put 37,54 112,60 USD VV74EA S&P 500® Index Call 1,64 2.877,9616 USD BE4LL5 Dow Jones Industrial Average Put 177,02 50.760,1322 USD

Stand: 19.11.2026 09:42 Uhr; Hinweise: ·

Wichtiger Hinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Schlussglocke: Wissen was die Märkte bewegt

Expertenwebinar mit Stephan Feuerstein und Ingmar Königshofen, jeden Mittwoch ab 17:30 Uhr. Jetzt anmelden

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