(dpa) - Der Chemiekonzern BASF stellt seine Bemühungen um eine Übernahme des Spezialchemie-Konzerns Evonik ein. Das teilte der Dax-Konzern in Ludwigshafen mit.

Der Kurs von Evonik gab daraufhin in der Spitze um 23,1 Prozent nach auf 16,75 Euro. Die BASF-Aktie legte kurz deutlich zu, gab die Gewinne dann ab schnell wieder ab.