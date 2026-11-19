Kurs gibt 23 Prozent nach
BASF beendet Bemühungen um Übernahme von Evonik
dpa-AFX · Uhr (aktualisiert: Uhr)
(dpa) - Der Chemiekonzern BASF stellt seine Bemühungen um eine Übernahme des Spezialchemie-Konzerns Evonik ein. Das teilte der Dax-Konzern in Ludwigshafen mit.
Der Kurs von Evonik gab daraufhin in der Spitze um 23,1 Prozent nach auf 16,75 Euro. Die BASF-Aktie legte kurz deutlich zu, gab die Gewinne dann ab schnell wieder ab.
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