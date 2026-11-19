BASF: Beenden Bemühungen um Übernahme von Evonik
dpa-AFX · Uhr
LUDWIGSHAFEN/ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemiekonzern BASF stellt seine Bemühungen um eine Übernahme des Spezialchemiekonzerns Evonik ein. Das teilte der Dax -Konzern in Ludwigshafen mit./hus/DP/jha
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