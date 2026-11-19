Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - ⁠Der Chemiekonzern BASF nimmt Abstand von einer Übernahme des Konkurrenten Evonik. Das Ludwigshafener Unternehmen gab die Pläne am Donnerstag auf, nachdem Evonik zuvor zwei unverbindliche Kaufangebote zurückgewiesen hatte. Zuletzt hatte BASF 24 Euro je Evonik-Aktie geboten. Obwohl BASF eine weitere moderate Aufstockung der Offerte signalisiert habe, habe der Vorstand ‌von Evonik einen "substanziellen Austausch" abgelehnt, teilte der Dax-Konzern mit. Die Aussichten von Evonik als eigenständiges Unternehmen und die damit verbundenen Risiken rechtfertigten zugleich keine höhere Bewertung. Ein Festhalten an der ⁠Transaktion zu ⁠einem höheren Preis sei daher nicht im Interesse der eigenen Aktionäre.

An der Börse brachen die Aktien von Evonik daraufhin um mehr als 23 Prozent ein auf 16,75 Euro. Die Papiere von BASF notierten 2,4 Prozent im Plus.

"Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Zusammenschluss unter der Eigentümerschaft von BASF ein leistungsstärkeres Chemieunternehmen schaffen würde", erklärte BASF-Chef Markus Kamieth. Das Angebot der Ludwigshafener ‌hätte für die Anteilseigner von Evonik einen "erheblichen zusätzlichen und sicheren ‌Wert" dargestellt. Der Abbruch unterstreiche den disziplinierten Ansatz von BASF bei der Kapitalallokation. Zukäufe seien im Rahmen der Konzernstrategie eine Option, aber nicht zwingend.

Bei Evonik war BASF zuletzt auf Granit gestoßen. Dabei ging es ⁠dem Spezialchemiekonzern Insidern zufolge nicht nur um den Preis, sondern auch um eine aus Sicht der ‌Essener fehlende industrielle Logik. Der Evonik-Vorstand hatte in ⁠einer internen Botschaft an die Mitarbeiter seine Überzeugung geäußert, dass Evonik als eigenständiges Unternehmen eine starke Zukunft habe. Auch die von BASF in Aussicht gestellten Garantien für Arbeitsplätze und Standorte verfingen nicht. Der Betriebsrat verwies auf bereits bestehende Schutzvereinbarungen vor betriebsbedingten Kündigungen ‌bis Ende 2032 sowie milliardenschwere Investitionszusagen.

Gegen die Übernahmepläne ⁠hatte sich zudem massiver politischer Widerstand formiert. ⁠Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich erst am Mittwoch sehr skeptisch gezeigt und mit Blick auf die rund 11.000 Evonik-Beschäftigten in dem Bundesland gewarnt, das Unternehmen sei "keine Pommesbude". Der industrielle Kern in NRW müsse erhalten bleiben. Die Politik hat großen Einfluss auf den größten Evonik-Aktionär, die RAG-Stiftung, die noch rund 43 Prozent der Anteile hält. Zwar will die Stiftung ihre Abhängigkeit von der Chemieindustrie verringern und ihren Anteil perspektivisch auf 25,1 Prozent abschmelzen. Doch Wüst sitzt im Kuratorium der Stiftung, die einem vollständigen Verkauf zustimmen müsste. Erschwerend kam für BASF ⁠hinzu, dass in NRW im kommenden Jahr Landtagswahlen anstehen.

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)