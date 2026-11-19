Frankfurt, 19. Nov (Reuters) - Der ⁠Chemiekonzern BASF hat die geplante Milliardenübernahme des Rivalen Evonik nach massivem Widerstand der Essener abgeblasen. Nach der Zurückweisung von zwei unverbindlichen Kaufangeboten durch den Evonik-Vorstand stellte der Konzern aus Ludwigshafen am Donnerstag sein Werben ein. Zuletzt hatte BASF 24 Euro je Aktie geboten, womit Evonik auf eine Bewertung von mehr als elf Milliarden Euro kam. Obwohl BASF eine weitere moderate Aufstockung der Offerte signalisiert habe, hatte der Vorstand von Evonik bis zuletzt einen "substanziellen Austausch" abgelehnt, teilte der Dax-Konzern zur Begründung ‌mit. Ein Weiterverfolgen der Transaktion zu einem höheren Preis liege nicht im Interesse der BASF-Aktionäre.

Evonik reagierte gelassen - und setzt auf seinen eigenen Kurs. "Unser Plan für die kommenden Jahre steht", sagte Interimschef Claus Rettig. Der Konzern könne nun "mit voller Kraft an der eigenständigen Entwicklung" arbeiten. An der Börse ⁠sorgte das Aus für ⁠einen massiven Kursrutsch bei Evonik: Die Aktien brachen zeitweilig um mehr als 23 Prozent auf 16,75 Euro ein. BASF-Papiere stiegen dagegen um bis zu 2,8 Prozent.

"Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Zusammenschluss unter der Eigentümerschaft von BASF ein leistungsstärkeres Chemieunternehmen schaffen würde", erklärte BASF-Chef Markus Kamieth. Das Angebot hätte den Evonik-Aktionären einen erheblichen zusätzlichen und sicheren Wert geboten. Die Aussichten von Evonik als eigenständiges Unternehmen und die damit verbundenen Risiken rechtfertigten zugleich keine höhere Bewertung. Zukäufe seien im Rahmen der Konzernstrategie eine Option, aber nicht zwingend, machte Kamieth deutlich. Er nehme die Entscheidung des Konkurrenten "zur Kenntnis", sagte Rettig.

Bei BASF stieß ‌die ablehnende Haltung der Evonik-Führung Insidern zufolge auf Unverständnis. BASF habe signalisiert, über 24 Euro ‌hinauszugehen, und auch Zugeständnisse hätten bereits vorgelegen, sagte eine mit dem Vorhaben bei BASF vertraute Person. Ein solches Vorgehen liege nicht unbedingt im Interesse der Aktionäre.

Dem Spezialchemiekonzern ging es laut Insidern aus dem Umfeld von Evonik nicht nur um den Preis, sondern auch um eine aus Sicht der Essener fehlende industrielle Logik. Der Vorstand hatte ⁠der Belegschaft intern versichert, dass Evonik allein eine starke Zukunft habe. Auch die von BASF in Aussicht gestellten Garantien für Arbeitsplätze und Standorte verfingen nicht. Der ‌Betriebsrat verwies auf bereits bestehende Schutzvereinbarungen gegen betriebsbedingte Kündigungen bis Ende 2032 sowie ⁠milliardenschwere Investitionszusagen.

Gegen die Übernahmepläne hatte sich zudem massiver politischer Widerstand formiert. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst hatte sich erst am Mittwoch sehr skeptisch gezeigt und mit Blick auf die rund 11.000 Evonik-Beschäftigten in dem Bundesland gewarnt, das Unternehmen sei "keine Pommesbude". Der industrielle Kern in NRW müsse erhalten bleiben. Die Politik hat großen Einfluss auf den größten Evonik-Aktionär, die RAG-Stiftung, die noch rund 43 Prozent der Anteile hält. Zwar ‌will die Stiftung ihre Abhängigkeit von der Chemieindustrie verringern und ihren Anteil perspektivisch auf ⁠25,1 Prozent abschmelzen. Doch Wüst sitzt im Kuratorium der Stiftung, ⁠die einem vollständigen Verkauf zustimmen müsste. Erschwerend kam hinzu, dass in NRW im kommenden Jahr Landtagswahlen anstehen.

Die Überlegungen für die Übernahme waren Ende September öffentlich geworden. Investoren hatten in einer Fusion durchaus industrielle Logik gesehen, da sich die Produktportfolios ergänzten und ein Zusammenschluss eine Antwort auf die strukturellen Schwächen des europäischen Chemiestandorts sein könnte. Zugleich hatten Großaktionäre wie Union Investment BASF vor überteuerten Zukäufen gewarnt. "Ein Deal kann wirtschaftlich Sinn ergeben, man sollte ihn aber nicht um jeden Preis machen", sagte Linus Vogel, Spezialist für Nachhaltigkeit und Corporate Governance beim Fondsanbieter Deka, zu Reuters. "Deshalb bedauern wir, dass die Transaktion nicht weiterverfolgt wird, können den Rückzug von BASF aber nachvollziehen."

Beide Konzerne stecken derzeit in tiefgreifenden Umbauten: Evonik will sich von Randbereichen trennen und streicht Tausende Stellen. Auch BASF-Chef Kamieth hat dem Branchenprimus ein hartes Sparprogramm verordnet; der Konzern hat seit 2024 rund 8600 Stellen abgebaut. Finanziellen Spielraum ⁠verschaffen BASF der bereits abgeschlossene Verkauf des Lack-Geschäfts an den Finanzinvestor Carlyle sowie die geplante Abspaltung der Agrarsparte, die bis Mitte 2027 bereit für einen Börsengang sein soll.

(Bericht von Patricia Weiß und Matthias Inverardi, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)