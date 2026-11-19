19. ⁠Nov (Reuters) - Die Europäische Kommission ist einem Medienbericht zufolge Opfer eines Cyberangriffs geworden, bei dem möglicherweise große Mengen an personenbezogenen Daten abgegriffen wurden. Die ‌Brüsseler Behörde gehe davon aus, den Großteil des Angriffs eingedämmt zu haben, doch bleibe ⁠das volle ⁠Ausmaß des Schadens unklar, berichtete das Nachrichtenportal "Politico" unter Berufung auf einen EU-Vertreter. "Die Europäische Kommission hat als Reaktion auf eine aufgedeckte Cyberkampagne die notwendigen Schritte unternommen", sagte Kommissionssprecher Thomas ‌Regnier "Politico" zufolge. "Einzelne Systeme wurden angegriffen, ‌und gemäß unserer üblichen Vorgehensweise haben wir die Betroffenen informiert."

Während des rund zehntägigen Vorfalls wurden ⁠dem Nachrichtenportal zufolge mehrere Systeme abgeschaltet. Dazu gehörten ‌demnach Personalverwaltungssysteme für ⁠Gehaltsabrechnungen und Zeiterfassung sowie ein System für medizinische Erstattungen, hieß es in dem Bericht weiter. Die Kommission berief zudem ihr ‌höchstes internes Krisenmanagement-Gremium ⁠zu einer Dringlichkeitssitzung ein. Die ⁠für Technologie zuständige EU-Kommissarin Henna Virkkunen habe die anderen Kommissare am Mittwoch über den Vorfall informiert. Von der EU-Kommission lag zunächst keine Stellungnahme vor.

(Bericht von Makini Brice und Bart Meijer, geschrieben von Olaf Brenner, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)