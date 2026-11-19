Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Trotz des weltweiten Interesses am neuen Konsolen-Videospiel GTA VI plant Bertelsmann keinen Einstieg ins Gaming. "Das ist kein Geschäft für uns - jedenfalls nicht im großen Stil", sagte Konzernchef Thomas Rabe am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Er habe sich in den vergangenen zehn bis ‌15 Jahren wiederholt einen Einstieg ins Gaming angeschaut. Es sei aber schwierig, so ein Geschäft organisch aufzubauen. Zudem seien die Preise für Zukäufe sehr hoch, ⁠es gebe Reputationsrisiken ⁠und vieles sei abhängig von Einzelerfolgen. "Neue Spiele im Markt erfolgreich zu etablieren, ist nicht so einfach", sagte der Bertelsmann-Chef.

Mit Begeisterung haben Gamer auf der ganzen Welt derweil GTA VI begrüßt. Die nach mehr als 13 Jahren Pause erschienene sechste Version des Action-Adventures "Grand Theft Auto", bei dem Spieler eine Figur durch eine virtuelle Welt ‌bewegen, war von Fans sehnsüchtig erwartet worden und ‌wurde in den verschiedenen Zeitzonen jeweils um Mitternacht veröffentlicht. In Deutschland und anderen Regionen stieg der Datenverkehr sprunghaft an. Der zum US-Gamingunternehmen Take-Two Interactive gehörende Entwickler Rockstar Games soll ⁠eine Milliarde Dollar in GTA VI investiert haben, während die Erlöse ein Vielfaches davon ‌erreichen dürften.

BERTELSMANN HAT TOCHTERFIRMA SAMT RECHTEN AN ⁠GTA VERKAUFT

Bertelsmann war ursprünglich sogar an GTA beteiligt. Der erste Teil der GTA-Reihe erschien 1997 bei der Konzerntochter BMG Interactive. Allerdings entschied sich wenig später der Vorstand um den damals neuen Konzernchef Thomas Middelhoff zum Verkauf ‌der Sparte an Take-Two Interactive - samt der ⁠Rechte an "Grand Theft Auto". In Gütersloh sah ⁠man in dem Marktsegment wenig Zukunft.

Rabe bescheinigte GTA VI nun einen großen Erfolg. Aber es brauche auch einen Durchbruch im umkämpften Gaming-Markt, dies sei ähnlich wie im Filmgeschäft. "Nicht alle Spiele werden so erfolgreich wie GTA." Bertelsmann selbst sei bereits in den Sparten Medien, Dienstleistungen, Bildung und Gesundheit unterwegs. Er sehe keinen Anlass für weitere Geschäftsbereiche, sagte der Manager. Kurz zuvor hatte er die Übernahme des türkischen Logistikers Ekol durch die Dienstleistungstochter Arvato für über eine halbe Milliarde ⁠Euro angekündigt.

(Bericht von Klaus Lauer und Cian Münster, redigiert von Ralf BanserBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)