Die Deutsche Telekom beteiligt sich einem Medienbericht zufolge mit 100 Millionen Euro an dem Pariser Startup Mistral AI. Die Telekom-Investmenttochter T. Capital Tech Fund habe ‌die Summe bei der jüngsten Finanzierungsrunde in den Entwickler von Künstlicher Intelligenz (KI) investiert, berichtete das Magazin "Der ⁠Spiegel" am ⁠Donnerstag vorab. Bei der Telekom hieß es dem Bericht zufolge, die Investition sei ein erster Schritt einer künftigen strategischen Partnerschaft. Der Bonner Konzern und Mistral AI planten, andere Unternehmen sowie den öffentlichen ‌Sektor in Deutschland bei der Einführung ‌passgenauer KI zu unterstützen.

"Die europäische Wettbewerbsfähigkeit hängt davon ab, ob wir leistungsstarke KI entwickeln und einsetzen können", sagte ⁠Telekom-Vorstand Ferri Abolhassan. Unternehmen müssten dieser Technologie vertrauen und ‌gleichzeitig die Kontrolle über ⁠ihre Daten behalten können.

Die Telekom hatte im Februar ein KI-Rechenzentrum in München eröffnet und in der vergangenen Woche angesichts der hohen Nachfrage angekündigt, ‌es weiter auszubauen. Das ⁠2023 gegründete Unternehmen Mistral ⁠hatte bei einer Finanzierungsrunde im September drei Milliarden Euro eingesammelt. Damit stieg die Bewertung auf etwa 21 Milliarden Euro, wie das Unternehmen damals mitteilte. Zu den neuen Investoren zählten der südkoreanische Elektronikkonzern Samsung und der Scaleup Europe Fund der Europäischen Union (EU).