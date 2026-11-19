(Reuters) - Der französische Kosmetikkonzern L'Oréal und der Brillenhersteller Essilor Luxottica haben einem Medienbericht zufolge Gespräche über einen Einstieg beim italienischen Modehaus Giorgio Armani aufgenommen. L'Oreal wolle zehn Prozent der Anteile übernehmen und Essilor Luxottica fünf Prozent, berichtete die ‌italienische Tageszeitung "Corriere della Sera" am Donnerstag unter Berufung auf Insider. Der französische Luxusgüterkonzern LVMH sei dagegen aus dem Bieterrennen um das nach ⁠seinem Gründer ⁠benannte Modeunternehmen ausgestiegen.

Die Verhandlungen zwischen den beiden potenziellen Investoren und Armani seien in vollem Gange, eine endgültige Einigung stehe jedoch noch aus. Das Modehaus werde dabei von der Investmentbank Rothschild beraten. Armani und Essilor Luxottica lehnten eine Stellungnahme ab, L'Oreal und LVMH waren für einen Kommentar ‌zunächst nicht zu erreichen.

Die Nachrichtenagentur Reuters hatte zuletzt ‌berichtet, dass sich L'Oreal und EssilorLuxottica als die engagiertesten Interessenten herauskristallisiert hätten. Beide Konzerne wollten sich mit einer Beteiligung ihre Lizenzvereinbarungen für Parfüms und ⁠Brillen der Marke Armani sichern. Ein Insider hatte zudem gesagt, dass LVMH ‌weniger Interesse an einem Abschluss habe. ⁠

Der im vergangenen Jahr im Alter von 91 Jahren gestorbene Modeschöpfer Giorgio Armani hatte in seinem Testament verfügt, dass seine Erben innerhalb von zwölf bis 18 Monaten nach seinem Tod rund ‌15 Prozent des Unternehmens verkaufen sollen. ⁠Diese Frist läuft Anfang März ⁠nächsten Jahres ab. Armani nannte die langjährigen Lizenzpartner L'Oreal und Essilor Luxottica sowie LVMH ausdrücklich als bevorzugte Käufer, schloss andere "gleichrangige" Branchenvertreter jedoch nicht aus.

Sein Plan sieht mittelfristig den Verkauf weiterer 30 bis 54,9 Prozent der Anteile oder einen Börsengang vor. Die Erben bevorzugen für diese zweite Phase der Nachfolgeregelung einen Börsengang gegenüber einem Verkauf an einen großen Branchenakteur.