Nvidias Wachstumsstory geht weiter

Philly-Fed-Index verbessert erwartet

BoJ tendiert zu höheren Leitzinsen

Der KI-Riese Anthropic hat mit siner Kapitalerhöhung an der NASDAQ 81,3 Mrd. USD eingenommen und damit den größten Börsengang aller Zeiten hingelegt. Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende. Anthropic ist der erste große Entwickler von KI-Modellen, der an die Börse ging. Der Ausgabepreis wurde gestern auf 83 USD pro Stück festgelegt, was über der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 USD lag und ein Zeichen für die starke Nachfrage der Investoren nach den Aktien war. Das Unternehmen hatte die Anzahl der angebotenen Aktien um rund 19 % auf 980 Millionen erhöht. Der aufgestockte Börsengang übertraf den bisherigen Rekordstart von Elon Musks Space X im Juni. Das Gesamtvolumen des Deals beträgt 107,3 Mrd. USD, einschließlich weiterer 26 Mrd. USD, die Anthropic durch eine Privatplatzierung von Aktien aufbringt.Der von der Philadelphia Fed für den Monat November erhobene Index zur Stimmungslage in Teilen des US-Unternehmenssektors dürfte heute deutlich verbessert ausgewiesen werden. Der Marktkonsens liegt bei 23,2 Punkten, nach 20,9 Punkten im Vormonat. Wir rechnen sogar mit einem Anstieg auf 25 Zähler. Der Befragungszeitraum dürfte die Zeitspanne vom 9. bis 16. November 2026 gewesen sein - also vollständig nach den US-Zwischenwahlen vom 3. November gelegen. Insofern wäre der Wert ein interessanter erster Blick darauf, wie die US-Unternehmen die signifikante Schwächung Trumps durch den Verlust der Kongressmehrheit der Republikaner sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat aufnehmen. Die allgemein erwartete Verbesserung des Index ließe darauf schließen, dass die US-Unternehmen die Politik Trumps zuletzt eher als Belastung für ihre Geschäftstätigkeit gesehen haben und mit den neuen Mehrheiten im Kongress nun eher etwas optimistischer in die Zukunft blicken.BoJ-Präsident Ueda erklärte bei seiner gestrigen Rede vor dem japanischen Parlament, die Kerninflation müsse bei etwa 2 % verankert werden und die Geldpolitik sei entsprechend auszurichten. Angesichts der günstigen Finanzbedingungen wäre es angebracht, den Leitzins weiter anzuheben. Die BoJ beließ den Leitzins auf ihrer letzten Sitzung am 30. Oktober zwar unverändert bei 1,25 %. Ueda betonte aber, dass die Geldpolitik der BoJ inzwischen in eine neue Phase eingetreten sei, die sich auf die Vermeidung einer übermäßigen Inflation konzentriere, was eine restriktive Ausrichtung erfordere.