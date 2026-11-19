Finanzbranche

Berlin/Frankfurt (dpa) - Die Bundesregierung gibt ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank auf und hat eine Einigung mit der Unicredit erzielt. Der Bund habe eine gemeinsame Basis mit der italienischen Großbank gefunden, erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). «Unicredit hat dabei klare Zusagen gegeben: zum Standort Deutschland, zu den Rechten der Beschäftigten der Commerzbank und zur Fortsetzung des konstruktiven Dialogs mit dem Betriebsrat im weiteren Prozess.»

Die Commerzbank solle eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und das Mittelstandsgeschäft ausgebaut werden. Zu der Einigung zähle auch, dass die Commerzbank weiterhin über eine angemessene Kapitalausstattung verfügen und «wesentliche Entscheidungen» in Deutschland treffen soll. «Was Unicredit nun nach konstruktiven Gesprächen zugesagt hat, entspricht den Kernanliegen der Bundesregierung.»

«Bundesregierung unterstützt geordneten Übergang der Kontrolle»

Einigung gebe es auch über einen geordneten Übergang im Aufsichtsrat. Die Unicredit werde dabei zwei unabhängige Mitglieder vorschlagen, «die sowohl den deutschen Markt als auch die Commerzbank sehr gut kennen», so Klingbeil. Bisher ist der Bund, der gut 13 Prozent an dem Frankfurter Dax-Konzern hält, mit zwei Vertretern im Aufsichtsrat repräsentiert.

«Die Bundesregierung unterstützt nun ein zügiges weiteres Verfahren und einen geordneten Übergang der Kontrolle,» sagte der Vizekanzler. Die Zusagen der Unicredit seien eine gute Basis, um nachhaltiges Wachstum für die Commerzbank zu erreichen.

Die Unicredit hat sich knapp 50 Prozent an der Commerzbank gesichert. Zuletzt bekam sie von wichtigen Aufsichtsbehörden die Freigabe für ihre Übernahmepläne, darunter die EU-Kommission und die Europäische Zentralbank. Unicredit-Chef Andrea Orcel will nach der Kontrollübernahme im ersten Quartal 2027 eine außerordentliche Hauptversammlung beantragen und neue Vertreter in den Commerzbank-Aufsichtsrat schicken. Dann könnte der Vorstand ausgetauscht werden.