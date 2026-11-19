Verbraucherpreise

Frankfurt/Main (dpa) - Die Bundesbank erwartet zum Jahreswechsel einen kräftigen Anstieg der Inflationsrate in Deutschland. «Bis Jahresende könnte sich die Inflationsrate um das aktuelle Niveau bewegen, denn der Tankrabatt wirkt noch dämpfend», schreibt die Bundesbank in ihrem aktuellen Monatsbericht. Zu Jahresbeginn erwarte man aber angesichts des auslaufenden Tankrabatts und anderer preiserhöhender staatlicher Maßnahmen, dass die Inflation «kräftig» anziehe.

So dürften auch die Preise für Erdgas angehoben werden. «Insgesamt könnte dies die Inflationsrate um 0,5 Prozentpunkte erhöhen», so die Bundesbank. «Darüber hinaus dürften sich die höheren Energie- und Vorleistungskosten allmählich in den Preisen anderer Waren und einzelner Dienstleistungen niederschlagen.»

Iran-Krieg treibt Spritpreise - EZB dürfte reagieren

Die infolge des Iran-Kriegs gestiegenen Energiepreise lassen die Inflation anziehen. Sie treiben vor allem die Spritpreise nach oben, Autofahrer erlebten im September Rekordpreise an den Tankstellen. Mit dem Tankrabatt werden die Steuern auf Sprit bis Jahresende um rund 17 Cent je Liter gesenkt.

Im Oktober war die Inflationsrate wegen der Einführung des Tankrabatts durch die Bundesregierung auf 2,9 Prozent gefallen nach 3,3 Prozent im September. Die Bundesbank verwendet den für europäische Zwecke erhobenen Verbraucherpreisindex (HVPI). Das Niedrigwasser am Rhein ab Juli habe hingegen kaum Auswirkungen auf die Inflation gehabt.

Angesichts der hohen Inflation in der Eurozone wird erwartet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) im Dezember den für Sparer und Banken wichtigen Einlagenzinssatz um 0,25 Prozentpunkte anheben wird. Auch Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat immer wieder eine Zinserhöhung in Aussicht gestellt. Im Oktober war die Inflationsrate in der Eurozone auf 4,0 Prozent gestiegen - der höchste Stand seit über drei Jahren. Die EZB strebt auf mittlere Sicht lediglich eine Inflationsrate von zwei Prozent an.

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal laut Bundesbank mit leicht «ermäßigtem Tempo» gewachsen. «Der private Konsum dürfte jedoch nur wenig gestiegen sein», hieß es. «Denn die geopolitischen Konflikte und die damit einhergehenden hohen Energiepreise bremsten die Kaufkraft der privaten Haushalte». Die Produktion werde hingegen durch Investitionen bei Künstlicher Intelligenz und durch die militärische Aufrüstung gestützt.