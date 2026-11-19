Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesbank erwartet ein Anspringen der Konjunktur und zugleich einen weiteren Anstieg der Inflation in Deutschland. "Im vierten Quartal dürfte die Wirtschaftsleistung wieder stärker wachsen", erklärte sie in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Monatsbericht. Erhöhte Staatsausgaben für Verteidigung und Infrastruktur sorgten nach wie vor für Auftrieb. Die Industrie ‌profitiere überdies von mehr Nachfrage aus dem Inland sowie vom expandierenden Welthandel. Produktion und Exporte dürften sich daher beleben. Im Sommerquartal hatte das Bruttoinlandsprodukt um 0,2 Prozent zugelegt, wobei ⁠das Rhein-Niedrigwasser ⁠ein höheres Wachstum verhinderte.

Die Bundesbank verweist darauf, dass die Pegelstände auf wichtigen Wasserstraßen auch bis zum Abschluss des Monatsberichts weiter niedrig waren: "Dies dürfte die Wirtschaftsaktivität noch gebremst haben, und eine Normalisierung mit entsprechenden Aufholeffekten wird sich wohl bis in das erste Quartal 2027 hineinziehen." Der private Konsum bleibe allerdings wohl noch gedämpft. "Er wird trotz des Tankrabatts durch den kräftigen Energiepreisanstieg ‌belastet", konstatierte die Bundesbank.

TANKRABATT LÄUFT AUS - NEUER INFLATIONSSCHUB DROHT

Bis ‌Jahresende könnte sich nach ihrer Einschätzung die Inflationsrate um das aktuelle Niveau bewegen, denn der Tankrabatt wirke noch dämpfend. Die Teuerungsrate lag im Oktober bei 2,8 Prozent. Zum Jahresbeginn dürfte diese aus ⁠Sicht der deutschen Zentralbank allerdings kräftig anziehen. Dann läuft der Tankrabatt aus, und einige preiserhöhende ‌staatliche Maßnahmen treten in Kraft. "Insgesamt könnte dies die ⁠Inflationsrate um einen halben Prozentpunkt erhöhen", erklärte die Bundesbank.

Zudem dürften die Gas-Tarife merklich angehoben werden. Darüber hinaus würden sich voraussichtlich die höheren Energie- und Vorleistungskosten allmählich in den Preisen anderer Waren und einzelner Dienstleistungen niederschlagen. Bei Nahrungsmitteln könnten zudem verzögerte ‌Auswirkungen der sommerlichen Hitze und Trockenheit hinzukommen. ⁠Die zuletzt gestiegenen Erzeugerpreise pflanzlicher Produkte lieferten ⁠hierfür erste Anhaltspunkte. Für die weitere Entwicklung der Kraftstoff- und Heizölpreise blieben neben den Rohölnotierungen insbesondere die verfügbaren Raffineriekapazitäten im Nahen Osten und in Russland bedeutsam. "Vor allem aufgrund der militärischen Konflikte im Nahen Osten überwiegen weiter die Aufwärtsrisiken für den Inflationsausblick", lautet das Fazit der Bundesbank-Volkswirte.

Die Bundesregierung hat zuletzt allerdings auch Entlastungen für Verbraucher auf den Weg gebracht, um den Inflationsdruck abzumildern. Die Koalitionäre einigten sich auf einen Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar. Die schwarz-rote Koalition hat zudem eine Senkung der Stromsteuer für 2027 vereinbart. Die ⁠Steuer soll für alle Verbraucher zunächst für ein Jahr auf das europäische Mindestmaß reduziert werden.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Klaus Lauer - Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)