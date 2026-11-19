BERLIN (dpa-AFX) - Der britische Premierminister Andy Burnham sieht in der Beteiligung der US-Vertreter beim Gipfel der sogenannten Koalition der Willigen einen großen Fortschritt. "Das macht einen echten Unterschied, und es bringt die Aussicht auf echte Verhandlungen voran", sagte Burnham während der Pressekonferenz in Berlin. Neben dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj waren auch die US-Unterhändler Steve Witkoff und Jared Kushner, die zwischen der Ukraine und Russland vermitteln, in die deutsche Hauptstadt gereist.

"Europa hat eine klare, konsistente und geschlossene Verhandlungsposition", sagte Burnham und betonte, dass die Gespräche der 40 Länder in Berlin "stärker, geschlossener und entschlossener" als je zuvor gewesen seien. Europa sei bereit für Verhandlungen, sagte Burnham. "Wir sind uns darüber im Klaren, was wir akzeptieren werden und was nicht, aber wir sind uns auch darüber im Klaren, dass wir heute, morgen und so lange wie nötig an der Seite der Ukraine stehen, bis dieser ungerechte Krieg vorbei ist."

Der Gipfel mit insgesamt 26 Staats- und Regierungschefs von vier Kontinenten war eine Art Gegenveranstaltung zu einem anderen Treffen, das nur wenige Stunden vorher 9.000 Kilometer östlich von Berlin stattfand: Im chinesischen Shenzhen trafen sich mit US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin erstmals die Staatschefs der drei stärksten Atommächte der Welt./mj/DP/jha