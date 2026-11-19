Peking, ⁠19. Nov (Reuters) - China, Russland und die USA wollen nach ihrem Dreiergipfel die Produktion und das Angebot von ‌Raffinerieprodukten zugunsten von Staaten weltweit erhöhen. Die drei Staatschefs hätten die Bedeutung ⁠einer ⁠stabilen Energieversorgung hervorgehoben, meldete die staatliche chinesische Nachrichtenagentur Xinhua am Donnerstag unter Berufung auf eine gemeinsame "Friedenserklärung".

Die Präsidenten Xi Jinping, Donald Trump ‌und Wladimir Putin bekräftigten ‌demzufolge, dass ein Atomkrieg nicht gewonnen werden könne und niemals geführt werden ⁠dürfe. Die drei Staaten wollten einen ‌Trilog über die ⁠Verringerung nuklearer Risiken und die Nichtverbreitung von Atomwaffen führen. Sie bekannten sich der Erklärung zufolge außerdem ‌zur Wahrung ⁠der strategischen Stabilität und ⁠der internationalen Sicherheit. Die Staatschefs stimmten demnach überdies darin überein, dass der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) und ähnliche Institutionen ihre Befugnisse nicht missbrauchen dürften.

(Bericht von Xiuhao Chen, Yukun Zhang, Shi Bu und Liz ⁠LeeBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)