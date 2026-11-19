Analyse

Berlin (dpa) - Über Nacht heizen sich Kühlregale in Supermärkten auf, tonnenweise Lebensmittel verderben. Die jüngsten Cyberangriffe auf europäische Handelsketten legen eine Schwachstelle der modernen Wirtschaft offen: Immer mehr Geräte hängen im Netz, doch die Sicherheit hält oft nicht Schritt. Experten fordern ein Umdenken - und stellen die Frage, was überhaupt online sein muss.

«Wir vernetzen nicht zu viel, wir vernetzen ohne die notwendigen Kompetenzen und Risikobewusstsein», sagt Christian Haas, Leiter der Forschungsgruppe Industrielle Cybersicherheit am Fraunhofer-Institut IOSB in Karlsruhe. Vernetzung bedeute keineswegs, dass Systeme direkt aus dem offenen Internet erreichbar sein müssten. Gerade industrielle Steuerungsanlagen dürften niemals ungeschützt am Netz hängen.

Effizienz schlägt Sicherheit

Warum dies in der Praxis dennoch massenhaft geschieht, erklärt Technikphilosoph Armin Grunwald vom Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit einer einseitigen Ausrichtung der vergangenen Jahrzehnte. Man habe oft in dem «heute naiv erscheinenden Glauben» gehandelt, dass alles stabil laufen werde. Prozesse seien gnadenlos auf Effizienz und Kostensenkung getrimmt worden - zulasten der Widerstandsfähigkeit.

«Enge Kopplungen und Vernetzungen schaffen Situationen, bei denen kleine Ursachen großen Schaden anrichten können», analysiert der Leiter des Instituts für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse (ITAS), Grunwald. Was für globale Lieferketten gelte, zeige sich nun bei digitalen Systemen. Ein lokal begrenzter Eingriff aus der Ferne reicht aus, um Kühlketten zu unterbrechen und wirtschaftlichen Schaden anzurichten.

Grunwald forderte, alle kritischen Systeme auf Schwachstellen zu untersuchen und dann Schutzmaßnahmen einzuführen. «Leider kostet das Geld - aber unsere Sicherheit sollte uns etwas wert sein».

«Irgendwann offen wie ein Scheunentor»

Für den Netzaktivisten und Gründer des Zentrums für Digitalrechte und Demokratie, Markus Beckedahl, liegt das Problem nicht nur bei unachtsamen Betreibern, sondern auch bei den Herstellern. Viele Geräte würden bereits unsicher ausgeliefert - etwa mit simplen Standardpasswörtern wie «12345», die nie geändert werden. Zudem fehlten oft langfristige Sicherheitsupdates.

«Rückblickend werden wir irgendwann feststellen, dass es echt eine dumme Idee war, zu viel Geräte ans Netz anzuschließen, die keine vertrauenswürdige Update-Politik bei Sicherheitslücken haben», sagt Beckedahl. Wer als Hersteller nicht mindestens innerhalb der Gewährleistungsfrist zeitnah Sicherheitslücken schließe, müsse vom Markt genommen werden. Schließlich würden Geräte oft deutlich länger als zwei Jahre genutzt - und stünden ohne Aktualisierungen irgendwann «offen wie ein Scheunentor».

Im schlimmsten Fall werden gehackte Alltagsgeräte nicht nur sabotiert, sondern unbemerkt gekapert. So könnten etwa Smart-TVs oder andere vernetzte Geräte Teil einer Bot-Armee werden und «aus dem eigenen WLAN heraus an einem Cyberkrieg gegen ein anderes Land» teilnehmen, warnt Beckedahl.

Abhängigkeit von der Cloud als Risiko

Rainer Rehak vom Berliner Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft kritisiert die Abhängigkeit von großen Cloud-Anbietern und geschlossenen Ökosystemen. Viele Vernetzungen geschähen nicht aus technischer Notwendigkeit, sondern allein aus Geschäftsinteressen, um Kunden an Anbieter zu binden. Fällt ein Onlinedienst aus oder wird abgeschaltet, funktionieren plötzlich selbst einfache Geräte wie smarte Lampen oder Heizungsregler nicht mehr.

Hinzu komme die politische Verwundbarkeit digitaler Infrastrukturen. Rehak plädiert daher für eine «sanfte Digitalisierung» und «digitale Suffizienz», also digitale Genügsamkeit. Man müsse klar unterscheiden zwischen einer losen, rein informierenden Vernetzung - etwa wenn ein Stromzähler Verbrauchsdaten sendet - und einer steuernden Vernetzung, über die Geräte aus der Ferne manipuliert werden können. «Zweitere bedarf viel besserer Begründung und Regulierung», fordert der Informatiker.

Brauchen wir mehr «Entnetzung»?

Ein pauschales Zurückdrehen der Digitalisierung hält keiner der Experten für sinnvoll. Für die Energiewende, die Koordination erneuerbarer Energien oder moderne Mobilitätskonzepte sei Vernetzung unverzichtbar, betont Rehak. Fraunhofer-Experte Haas sieht das Problem nicht in fehlenden Gesetzen: «Wir brauchen nicht mehr Regeln und Empfehlungen, existierende Standards müssen konsequenter umgesetzt werden.»

Dennoch sind sich die Fachleute einig, dass kritische Bereiche - von der Energie- und Wasserversorgung bis hin zur Lebensmittelindustrie - besser abgeschottet werden müssen. Essenzielle Steuerungsfunktionen gehörten lokal in die Anlage selbst und nicht in die Cloud, sagt Haas. Im Notfall brauche es analoge oder nicht-cyberfähige Rückfallebenen.

Für den privaten Alltag fällt das Urteil noch deutlicher aus. Technikphilosoph Grunwald hat nach eigenen Worten schon früher nicht verstanden, warum man unbedingt von unterwegs per App prüfen müsse, ob noch genug Getränke im Kühlschrank stehen. Heute warnt er davor: Dieselbe Schnittstelle ermögliche es Angreifern im Zweifel, den Kühlschrank während des Urlaubs abzuschalten - oder ein elektronisches Haustürschloss zu öffnen. Nicht jedes Gerät müsse «smart» sein, fasst Beckedahl zusammen: «Es gibt viele Verbraucher, die sich explizit noch moderne Fernseher wünschen, die kein Mikro und keine Kamera eingebaut haben. Bei Toastern und anderen Küchengeräten ist das ähnlich.»