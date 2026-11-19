Frankfurt, 19. ⁠Nov (Reuters) - Der Dax wird am Donnerstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge höher in den Handel starten. Am Mittwoch hatte der deutsche Leitindex 1,2 Prozent tiefer bei 25.736,24 Punkten ‌geschlossen. Trotz der starken Quartalsbilanz des US-Chipkonzerns Nvidia schlossen die Indizes an der Wall Street uneinheitlich. Anleger konzentrierten ⁠sich darauf, ⁠dass Nvidia-Verwaltungsratschef Harvey Jones den Spekulationen um eine Rückkehr des zurückgetretenen Konzernchefs Jensen Huang eine Absage erteilt hatte. In den Vordergrund rückte zudem die US-Geldpolitik: Die Protokolle der Fed-Sitzung vom Oktober zeigten, dass die Währungshüter weiterhin ‌auf Inflationsrisiken fokussiert sind und weitere ‌Zinserhöhungen für nötig halten könnten.

Am Donnerstag blicken Anleger auf weitere Termine aus dem Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) und der Politik:

• Der ⁠KI-Entwickler Anthropic sammelt nach eigenen Angaben bei seinem bevorstehenden Börsengang ‌die Rekordsumme von gut 81,3 ⁠Milliarden Dollar ein und übertrifft damit den Raumfahrtkonzern SpaceX. Die Papiere sollen am Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der US-Technologiebörse Nasdaq in den Handel ‌starten.

• Die Staatschefs Chinas, der ⁠USA und Russlands kommen am ⁠Donnerstag am Rande des Apec-Gipfels in Shenzhen zu einem als historisch geltenden Dreier-Treffen zusammen.

• Die Bundesregierung und die italienische UniCredit haben sich auf die Bedingungen für eine Übernahme der Commerzbank geeinigt.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Mittwoch

Dax 25.736,24

EuroStoxx50 6.154,39

EuroStoxx50-Future 6.160,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Mittwoch Prozent

Dow Jones 50.198,17 -1,1%

Nasdaq

S&P 500 7.323,63 -0,2%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Donnerstag Uhr Prozent

Nikkei 59.392,72 +0,6%

Shanghai 3.565,39 -0,6%

Hang Seng 22.813,52 -2,1%

(Bericht von Daniela Pegna, Sanne Schimanski, redigiert ⁠von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)