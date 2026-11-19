Die jüngste Kursschwäche setzte sich gestern beim DAX® nahtlos fort. Die 26.000er-Marke verlieren die deutschen „blue chips“ damit mehr und mehr aus den Augen. Vom Allzeithoch bei 27.002 Punkten hat das Aktienbarometer binnen vier Handelstagen fast 1.300 Punkte verloren. Die nächsten Unterstützungen bilden jetzt die 50-Tage-Linie (akt. bei 25.622 Punkten) sowie das Tief vom 6. November (25.618 Punkte). Auf dieser Basis dürfte es heute Morgen zu einer Aufwärtsreaktion kommen. Die Aktienbullen dürften die angeführte Unterstützungszone also nicht kampflos aufgeben. Interessant ist die Entwicklung der Börsenstimmung in den USA: Schließlich signalisiert die jüngste Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) eine Zunahme der Optimisten (33,3 %) unter den US-Privatanlegern, während der Bärenanteil um 9 Prozentpunkte auf 42,2 % einbrach. Vor dem Hintergrund der jüngsten Kursturbulenzen handelt es sich um ein ungewöhnliches Verhaltensmuster. Ein höherer Grad an Skepsis würde den Aktienmarkt eher nach unten absichern.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

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