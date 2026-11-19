Frankfurt, 19. ⁠Nov (Reuters) - Nach zuletzt deutlichen Verlusten hat der Dax am Donnerstag wieder etwas Boden gutgemacht. Der deutsche Leitindex gewann 0,6 Prozent auf 25.887 Zähler. Seit seinem kurzzeitigen Sprung über die 27.000-Punkte-Marke vor ‌einer Woche ist der Dax um fast fünf Prozent eingebrochen. Investoren hofften, dass der Börsengang von KI-Entwickler Anthropic den zuletzt ⁠arg gebeutelten ⁠Tech-Aktien neues Leben einhaucht. "Viele Anleger werden heute und in den nächsten Tagen das Verhalten des Anthropic-Kurses um den Ausgabekurs von 83 Dollar herum genauestens verfolgen", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Hält sich die Aktie darüber, könnte das dem angeschlagenen Sektor ‌Luft verschaffen."

Anthropic hat nach eigenen Angaben ‌bei seinem bevorstehenden Börsengang die Rekordsumme von gut 81,3 Milliarden Dollar eingesammelt und übertrifft damit den US-Raumfahrtkonzern SpaceX. Die Papiere sollen am ⁠Donnerstag unter dem Kürzel ANT an der US-Technologiebörse Nasdaq in den ‌Handel starten.

Zu den größten Gewinnern ⁠im Dax zählten in den ersten Minuten die Chip-Aktien. Infineon-Papiere standen mit einem Plus von drei Prozent an der Dax-Spitze. Im MDax gewannen Aixtron, Suss Microtec und ‌Elmos Semiconductor zwischen fünf und ⁠vier Prozent.

Neben dem Anthropic-IPO rückte ⁠auch die Weltpolitik wieder verstärkt in den Fokus. US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Russlands Präsident Wladimir Putin kamen am Rande des Apec-Gipfels im chinesischen Shenzhen zu einem als historisch geltenden Dreier-Gipfel zusammen. Dabei dürfte es unter anderem um den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, den US-Krieg gegen den Iran sowie Handelsfragen gehen.

(Bericht von: Daniela Pegna, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)