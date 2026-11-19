Der Dax hat am Donnerstag nach mehreren Verlusttagen wieder etwas aufgeholt, dank des geglückten Börsengangs von Anthropic. Im frühen Handel legte der Leitindex um 0,8 Prozent auf 25.938 Punkte zu. Die zuletzt miese Laune im weltweiten Technologie-Segment scheint sich dank der Fantasie des billionenschweren Börsengangs von Anthropic einstweilen etwas zu bessern.

Von seinem Rekord bei 27.001 Punkten vor genau einer Woche war der Dax zuletzt um nahezu fünf Prozent abgesackt. Die anfängliche Krise der KI-Werte zog im Tech-Bereich immer breitere Kreise. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie fiel auf das tiefste Niveau seit dem Sommer - gut zwölf Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober.

Nachdem selbst der KI-Branchenprimus Nvidia mit einem eigentlich beruhigend guten Quartalsbericht keinen Stimmungswandel erzeugt hatte, hoffen die Börsianer nun auf einen Anthropic-Impuls. Das mit dem Chatbot Claude bekannt gewordene Unternehmen geht an diesem Donnerstag in den USA an die Börse - mit einer Anfangsbewertung von rund 1,5 Billionen US-Dollar. Im aktiven Handel vor dem IPO liegen die Kurse jedoch bereits etwa 20 Prozent über dem Ausgabepreis. Ein gelungener Start scheint damit sicher.

KI-Werte und Commerzbank im Fokus

Dank Anthropic zogen die Kurse im zuletzt gebeutelten Technologiesektor an. Die entsprechende Branchenfantasie treibt die Indikation für den US-Index Nasdaq 100 nach oben und hilft am Morgen auch deutschen KI-Werten. Im frühen Handel wurden Aktien von Infineon, Aixtron und Siemens Energy mit bis zu 5,7 Prozent Plus gehandelt. Der Kurs des KI-Chipriesen Nvidia wird im außerbörslichen New Yorker Handel mit 1,8 Prozent im Plus taxiert.

Zudem stand die Commerzbank im Fokus der Anleger. Die Bundesregierung hat ihren Widerstand gegen eine Übernahme der Commerzbank aufgegeben und eine Einigung mit der Unicredit erzielt. Der Bund habe eine gemeinsame Basis mit der italienischen Großbank gefunden, erklärte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD). "Unicredit hat dabei klare Zusagen gegeben: zum Standort Deutschland, zu den Rechten der Beschäftigten der Commerzbank und zur Fortsetzung des konstruktiven Dialogs mit dem Betriebsrat im weiteren Prozess."

Die Commerzbank solle eine börsennotierte Aktiengesellschaft mit Sitz in Frankfurt bleiben und das Mittelstandsgeschäft ausgebaut werden. Zu der Einigung zähle auch, dass die Commerzbank weiterhin über eine angemessene Kapitalausstattung verfügen und "wesentliche Entscheidungen" in Deutschland treffen soll. "Was Unicredit nun nach konstruktiven Gesprächen zugesagt hat, entspricht den Kernanliegen der Bundesregierung." Die Aktien stiegen um rund 1,5 Prozent.

"GTA VI" treibt Aktie von Take Two an

Neben dem Anthropic-Börsengang dürfte auch der Start von "Grand Theft Auto VI" für Bewegung sorgen. Für die Aktien des Spieleentwicklers Take Two Interactive zeichnen sich Kursgewinne an der Wall Street ab. Im deutschen Handel auf Tradegate legte der Kurs bereits um 1,5 Prozent zu.

Das lange Warten für Fans der Videospielreihe GTA hat ein Ende. Vorbesteller konnten sich die großen Dateien schon seit mehr als einer Woche herunterladen, um ab Mitternacht loszulegen. Das vorherige Spiel der Serie erschien vor rund 13 Jahren, allein schon deshalb ist die Spannung groß. GTA 6 könnte zur größten Entertainment-Veröffentlichung werden.

Nach Schätzungen des Marktforschers Sensor Tower überschritt allein schon das Umsatzvolumen der Vorbestellungen die Marke von 1,5 Milliarden US-Dollar (aktuell knapp 1,4 Milliarden Euro). Mit geschätzten Entwicklungskosten zwischen einer und zwei Milliarden Dollar dürfte GTA 6 auch das bisher teuerste Entertainment-Produkt sein.

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