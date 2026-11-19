Dax Rückblick

Der Dax setzte seine Korrektur am Mittwoch fort und verlor 1,19 Prozent auf 25.736,24 Punkte. Damit fiel der Index erstmals seit Ende Oktober wieder unter die psychologisch wichtige Marke von 26.000 Punkten. Vom Allzeithoch bei 27.000 Punkten summieren sich die Verluste inzwischen auf mehr als 1.200 Punkte. Belastend wirkten die Unsicherheiten im KI-Sektor und die Sorgen über weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank.

Die Wall Street zeigte gestern ein gemischtes Bild. Der Dow Jones verlor 1,11 Prozent auf 50.198,17 Punkte, der S&P 500 gab 0,23 Prozent auf 7.323,63 Punkte nach. Der Nasdaq 100 konnte sich dagegen um 0,42 Prozent auf 27.116,26 Punkte erholen. Trotz guter Geschäftszahlen von Nvidia blieb die Stimmung angespannt.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr ist die Abwärtsbewegung seit dem Rekordhoch deutlich erkennbar. Nach dem Bruch der Unterstützung bei 26.690 Punkten und dem vollständigen Schließen der Kurslücke bei 26.267 Punkten fiel der Dax auch unter 26.100 und 26.000 Punkte.

Am Donnerstagvormittag notiert der Index bei rund 25.826 Punkten. Zuvor wurde die Unterstützungszone zwischen 25.665 und 25.700 Punkten im Nachthandel bereits getestet. Die anschließende Erholung führte zunächst zurück in den Bereich um 25.940 Punkte, bevor erneut Verkaufsdruck einsetzte. Damit bleibt die kurzfristige Abwärtstendenz intakt.

Quelle: Tradingview

Dax Ausblick

Entscheidend ist nun, ob die Unterstützung zwischen 25.665 und 25.700 Punkten verteidigt werden kann. Ein erneuter Test dieser Zone ist möglich. Darunter würden 25.600 und anschließend 25.500 Punkte als nächste Kursziele in den Fokus rücken.

Für eine technische Erholung müsste der Dax zunächst 25.900 bis 25.950 Punkte nachhaltig überwinden. Darüber folgen die Widerstände bei 26.000 und 26.100 Punkten. Erst oberhalb dieser Marken würde sich das kurzfristige Chartbild wieder aufhellen.