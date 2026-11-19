Rekordzahlen bei Nvidia, ein historischer KI-Börsengang und neue Zinssorgen: An den internationalen Aktienmärkten treffen derzeit außergewöhnlich starke Wachstumszahlen auf eine zunehmende Verunsicherung der Anleger. Während der DAX unter die Marke von 26.000 Punkten gefallen ist, steht heute an der Wall Street der nächste große Stimmungstest für den Technologiesektor bevor.

Nvidia: Selbst 103 Prozent Umsatzwachstum reichen nicht

Mit einem Quartalsumsatz von 115,8 Milliarden US-Dollar hat Nvidia die Erwartungen der Analysten übertroffen. Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Rechenzentrumsgeschäft: Hier legte der Umsatz um 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar zu. Für das laufende Quartal stellt der Chipkonzern sogar einen Umsatz von rund 130 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Dennoch blieb eine nachhaltige Erholung der Technologiewerte bislang aus. Die hohen Bewertungen, steigende Infrastrukturkosten und mögliche weitere Zinserhöhungen sorgen für Unsicherheit.

Anthropic: Historischer Börsengang als Wendepunkt?

Heute wagt mit Anthropic das Unternehmen hinter dem KI-Chatbot Claude den Sprung an die Nasdaq. Der Ausgabepreis liegt mit 83 US-Dollar deutlich oberhalb der ursprünglich angestrebten Preisspanne. Das Platzierungsvolumen von über 81 Milliarden US-Dollar unterstreicht das enorme Interesse der Investoren. Doch kann ein erfolgreicher Handelsauftakt auch anderen KI-Aktien neuen Rückenwind verleihen? Die Reaktion von Nvidia, Microsoft, Alphabet und weiteren Technologiekonzernen dürfte wichtige Hinweise auf die aktuelle Risikobereitschaft der Anleger liefern.

DAX und Nasdaq: Gelingt heute die Gegenbewegung?

Nach einem Rückgang von fast fünf Prozent seit seinem Allzeithoch steht der DAX vor einer wichtigen charttechnischen Bewährungsprobe. Im Fokus stehen die Unterstützungszone um 25.700 Punkte sowie eine mögliche Rückeroberung der 26.000er-Marke. Besonders spannend dürfte die heutige US-Börseneröffnung werden. Wie professionelle Trader die aktuelle Marktsituation beurteilen und welche kurzfristigen Handelsmöglichkeiten sich ergeben können, zeigt Heiko Behrendt heute ab 15:15 Uhr im kostenlosen Livetrading des Trader’s Circle.

Quelle: TradingView

Welche Aktien zeigen trotz der Korrektur relative Stärke?

Gerade in turbulenten Marktphasen lohnt sich zudem ein Blick auf Aktien, die sich dem allgemeinen Verkaufsdruck widersetzen. Genau hier setzt die Momentum-Strategie an: Statt auf eine Erholung besonders stark gefallener Aktien zu spekulieren, konzentriert sie sich auf Titel mit ausgeprägter relativer Stärke. Wie sich solche Aktien anhand objektiver Kriterien identifizieren lassen und daraus ein regelbasiertes Handelsmodell entsteht, erläutert Dr. Blankenberg-Teich heute um 18:00 Uhr in einem kostenlosen Webinar zur Entwicklung von Momentum-Strategien.

Fazit: Steht die Jahresendrally auf dem Spiel?

Der heutige Handelstag könnte wichtige Hinweise darauf liefern, ob die jüngste Korrektur lediglich eine Verschnaufpause innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends darstellt oder sich die Schwäche weiter ausweitet. Entscheidend dürfte dabei weniger die Höhe der erzielten Unternehmensumsätze sein als die Frage, ob Anleger weiterhin bereit sind, hohe Bewertungen für zukünftiges KI-Wachstum zu akzeptieren. Die Reaktion auf den Anthropic-Börsengang wird deshalb weit über die Aktie des Unternehmens hinaus von Bedeutung sein.

KI-generiertes Symbolbild





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Über den Autor

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind Aktienanalysen, technische Analyse sowie Futures-Trading. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

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