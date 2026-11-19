(stellt klar: Ergebnis der zweiten ⁠Annahmefrist kam am 8. Juli, nicht am 8. Juni 2026)

19. Nov (Reuters) - Die italienische Großbank UniCredit ist gut zwei Jahre nach ihrem Einstieg bei der Commerzbank fast am Ziel. Die Bundesregierung hat ihren Widerstand gegen eine Übernahme der zweitgrößten börsennotierten Bank des Landes aufgegeben und sich mit UniCredit-Chef Andrea Orcel auf die Bedingungen für die Zukunft der Commerzbank geeinigt.

Ein Überblick, wie UniCredit zum Ziel kam:

2024

3. September: Die Bundesregierung kündigt an, ihren Anteil von 16,5 Prozent an der Commerzbank zu verringern. Die Bank sei 16 Jahre nach der staatlichen Rettung wieder stabil.

11. September: UniCredit erwirbt das gesamte Aktienpaket von 4,5 ‌Prozent an der Commerzbank, das die Finanzagentur des Bundes in einer Auktion angeboten hat, weil die Italiener den höchsten Preis geboten haben. UniCredit hält damit neun Prozent und will weiter aufstocken. Orcel sucht den Kontakt zur Commerzbank für mögliche Fusionsgespräche.

16. September: Commerzbank-Chef Manfred Knof weist die Avancen von UniCredit zurück.

23. September: UniCredit teilt mit, sich mit Derivaten 21 ⁠Prozent an der Commerzbank gesichert ⁠zu haben. Bundeskanzler Olaf Scholz bezeichnet den Vorstoß als "unfreundlichen Angriff".

24. September: Die Commerzbank gibt bekannt, dass Bettina Orlopp vorzeitig neue Vorstandschefin wird. Im Nachhinein wird bekannt, dass sich Knof heimlich mit Orcel getroffen hat, zusammen mit einem Investmentbanker.

1. Oktober: Zum Amtsantritt macht Orlopp klar: Die Bank soll eigenständig bleiben.

25. November: Orcel bezeichnet die Commerzbank-Beteiligung als Finanzinvestment. Die Übernahme des heimischen Rivalen Banco BPM habe Vorrang.

18. Dezember: UniCredit erhöht ihren Commerzbank-Anteil über Derivate auf rund 28 Prozent.

2025

13. Februar: Commerzbank-Chefin Orlopp kündigt an, trotz eines Rekordgewinns 3900 Stellen abzubauen. Mit Kostensenkungen will sie sich für den Abwehrkampf gegen UniCredit wappnen.

14. März: Die Europäische Zentralbank (EZB) erlaubt UniCredit, ihren Commerzbank-Anteil auf bis zu 29,9 Prozent aufzustocken.

19. März: Orcel sagt, er könne auf eine Übernahme der Bank auch bis ‌Ende 2027 warten. Auch ein Verkauf des - deutlich im Wert gestiegenen - Aktienpakets sei denkbar.

2. Juli: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) ‌sagt, die Eigenständigkeit der Commerzbank sei auch im Interesse des Bundes, und nennt die Pläne von UniCredit einen unfreundlichen Akt. Orcel hatte in einem Brief an Klingbeil für eine Fusion der Commerzbank mit der UniCredit-Tochter HypoVereinsbank geworben.

23. Juli: UniCredit gibt die Pläne zur Übernahme des Banco BPM auf. Damit rückt wieder die Commerzbank in den Fokus.

17. September: UniCredit wandelt Derivate in Aktien um und kontrolliert nun 29 Prozent der ⁠Anteile.

2026

16. März: UniCredit legt überraschend ein freiwilliges Übernahmeangebot für die Commerzbank vor, um die Schwelle von 30 Prozent zu überschreiten. Damit wird das Geldhaus mit rund 35 Milliarden Euro bewertet - kaum ‌mehr als ihr Börsenwert. Orcel will die Commerzbank damit an den Verhandlungstisch zwingen.

7. April: Die Commerzbank ⁠bricht Gespräche mit UniCredit ab, nachdem die Italiener ein Dokument veröffentlicht haben, das harte Einschnitte bei dem Frankfurter Geldhaus vorsieht. Das erschwere eine vertrauensvolle Atmosphäre für Gespräche, eine einvernehmliche Lösung sei nicht erkennbar.

20. April: Orcel spricht der Commerzbank die Zukunftsfähigkeit ab und stellt seine eigene Strategie unter dem Namen "Commerzbank Unlocked" mit milliardenschweren Einsparungen öffentlich vor.

5. Mai: UniCredit veröffentlicht den Übernahmeprospekt für ihr Angebot.

8. Mai: Orlopp will die Commerzbank mit ehrgeizigeren Zielen und dem Abbau von 3000 weiteren Stellen profitabler machen und damit ‌den Aktienkurs steigern, um eine Übernahme für UniCredit teurer zu machen.

2. Juni: UniCredit überrascht mit der Mitteilung, ⁠sich mehr als 34 Prozent an der Commerzbank gesichert zu haben, obwohl ⁠das Übernahmeangebot wenig attraktiv ist. Doch Orcel hat dank komplexer Derivate-Geschäfte mit Investmentbanken den möglichen Zugriff auf weitere Aktienpakete.

8. Juli: Nach der zweiten Annahmefrist steht fest: UniCredit hat Zugriff auf fast 50 Prozent an der Commerzbank. Das sei "ein weiterer Schritt zur Umsetzung des strategischen Investments in die Commerzbank".

23. Juli: Orcel signalisiert Zugeständnisse, will aber nicht mit dem Commerzbank-Vorstand sprechen, sondern nur mit dem Bund und dem Betriebsrat.

24. Juli: Commerzbank-Aufsichtsratschef Jens Weidmann räumt ein, dass an einer Übernahme der Commerzbank durch UniCredit nichts mehr vorbeiführt.

6. August: Orlopp geht auf UniCredit zu und bietet Gespräche an, Orcel sieht aber weiterhin keinen Grund dafür.

14. September: Finanzminister Klingbeil trifft Orcel in Berlin zu einem Vier-Augen-Gespräch und stellt Bedingungen für eine Übernahme. Orcel macht darin klar, dass er Orlopp und Weidmann loswerden will und der Bund sich aus dem Aufsichtsrat zurückziehen soll.

15. Oktober: Die Europäische Zentralbank (EZB) hat keine Einwände gegen eine Übernahme der Commerzbank durch UniCredit.

9. November: Orcel kündigt an, eine außerordentliche Commerzbank-Hauptversammlung einzuberufen, um den Aufsichtsrat der Commerzbank mit eigenen Vertretern zu besetzen. Im ersten Quartal solle die Commerzbank die UniCredit-Strategie umsetzen, eine ⁠Fusion mit der HypoVereinsbank sei ab 2028 möglich.

19. November: Die Bundesregierung gibt den Widerstand gegen die Übernahme der Commerzbank auf. Finanzminister Klingbeil ringt Orcel acht Zusagen für die Zukunft der Commerzbank ab. Ob und wann der Bund aussteigt, lässt Klingbeil aber offen.

(Zusammengestellt von Tom Sims in Frankfurt und Alexander Hübner in MünchenBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)