Berlin, ⁠19. Nov (Reuters) - Das deutsche Gastgewerbe hat im September mehr umgesetzt. Die Einnahmen stiegen um 1,9 Prozent im Vergleich zum August, wie ‌das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Inflationsbereinigt bleibt davon ein reales Plus von 1,2 ⁠Prozent ⁠übrig. Damit glich der Zuwachs den Rückgang des Vormonats real aus. Im August war der Umsatz nach revidierten Angaben real um 1,1 Prozent gesunken. Im Vergleich ‌zum Vorjahresmonat sanken die Umsätze ‌real dagegen um 0,9 Prozent.

Der Hotellerie- und Gastronomieverband (Dehoga) befürchtet für 2026 insgesamt das siebte ⁠Verlustjahr in Folge. Höhere Preise, mehr Abgaben und ‌Steuern sowie wachsende ⁠Unsicherheiten dämpfen demnach die Konsumlaune. Das bekomme das Gastgewerbe unmittelbar zu spüren. Viele Menschen sparten beim Ausgehen und beim ‌Urlaub.

Besser lief es ⁠im September vor allem ⁠für Restaurants, Cafés und andere Betriebe, die real 1,4 Prozent mehr umsetzten als im August. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe erzielten verglichen mit August ein Umsatzplus von real 0,6 Prozent. Auch die Gastronomie legte im Monatsvergleich zu.

(Bericht von Rene Wagner, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter ‌berlin.newsroom@thomsonreuters.com)