Berlin, 19. ⁠Nov (Reuters) - Die deutsche Wirtschaft hat der Ukraine ihre weitere Unterstützung zugesagt, fordert aber bessere Rahmenbedingungen. "Entscheidend ist, dass aus politischer Solidarität wirtschaftliche Perspektiven werden. Dafür brauchen Unternehmen Rahmenbedingungen, unter denen sie trotz erheblicher ‌Risiken Aufträge übernehmen, investieren und Arbeitsplätze schaffen können", sagte DIHK-Präsident Peter Adrian am Donnerstag mit Blick auf das deutsch-ukrainische Wirtschaftsforum am ⁠Freitag. "Die deutsche ⁠Wirtschaft steht fest an ihrer Seite. Eine wirtschaftlich starke Ukraine ist auch für die Zukunft Europas von großer Bedeutung."

Der stellvertretende Vorsitzende des Ost-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Christian Bruch, verwies darauf, dass der bilaterale Handel im Jahr 2026 trotz des Krieges voraussichtlich ‌auf rund 13 Milliarden Euro steigen werde. "Unser ‌Ziel muss deshalb sein, Investitionen zu erleichtern und die Ukraine noch stärker in europäische Liefer- und Innovationsketten einzubinden", sagte der Vorstandsvorsitzende von ⁠Siemens Energy.

"Für internationale Unternehmen sind Verlässlichkeit, Reformfortschritte und Planungssicherheit entscheidende Faktoren", ‌betonte Oliver Gierlichs, Präsident der AHK ⁠Ukraine. Der Geschäftsführer von Bayer in der Ukraine würdigte, dass sich die Ukraine immer mehr europäischen Standards anpasse. Es gebe Chancen der Zusammenarbeit über den Wiederaufbau des Landes ‌hinaus.

Das bilaterale Wirtschaftsforum, auf dem ⁠auch Kanzler Friedrich Merz sprechen ⁠wird, folgt auf das Treffen der sogenannten Koalition der Willigen in Berlin am Donnerstag. Dabei wird die militärische und politische Unterstützung für das 2022 von Russland überfallene Land im Vordergrund stehen. Vor allem russische Angriffe auf die Energieversorgung oder Produktionsanlagen stellen für Unternehmen ein großes Problem dar. Viele wünschen sich zudem eine stärkere staatliche Absicherung ihres Ukraine-Geschäfts.

(Bericht von Andreas Rinke; ⁠redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)