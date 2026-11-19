SHENZHEN (dpa-AFX) - Die Atommächte Russland, USA und China kommen zu einem historischen Dreiergipfeltreffen zusammen. US-Präsident Donald Trump will mit Chinas Staatsoberhaupt Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin am Donnerstag über eine Verkleinerung des weltweiten Atomwaffenarsenals sprechen. Die drei Regierungschefs treffen sich am Rande des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) im südchinesischen Shenzhen. Mit konkreten Ergebnissen wird nicht gerechnet, aber es könnte der Auftakt zu vertieften Gesprächen sein.

Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder einen neuen Abrüstungsvertrag ins Spiel gebracht. Der zwischen Russland und den USA 2010 geschlossene Vertrag New Start lief in diesem Jahr aus. New Start begrenzte die Zahl der strategischen Nuklearsprengköpfe und die Zahl der einsatzbereiten Abschussvorrichtungen.

Trump hatte anlässlich des Auslaufens im Februar einen neuen Vertrag angeregt, der weit in die Zukunft reichen solle. Er hatte zudem dafür geworben, China in atomare Abrüstungsverträge einzubinden./rin/DP/jha