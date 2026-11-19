SHENZHEN (dpa-AFX) - Die Atommächte Russland, USA und China sind zu einem historischen Dreiertreffen zusammengekommen. Chinas Staatschef Xi Jinping, US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin trafen sich zu dem Gespräch in einer Villa im chinesischen Shenzhen, wie chinesische Staatsmedien berichteten./rin/DP/mis