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ALBIS Leasing AG: ALBIS Leasing AG schließt Kaufvertrag über Unternehmenszentrale in Hamburg



19.11.2026 / 18:33 CET/CEST

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Hamburg, 19. November 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden „ALBIS“, ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat heute einen notariellen Kaufvertrag über den Erwerb des Grundstücks mit der darauf befindlichen ALBIS-Unternehmenszentrale in der Ifflandstraße 4 in Hamburg abgeschlossen.

Bei der Immobilie handelt es sich um das von der ALBIS Leasing Gruppe selbst genutzte, teilweise untervermietete Bürogebäude, welches ursprünglich von der ALBIS errichtet und im Jahr 2004 im Rahmen einer Sale-and-Lease-back-Transaktion veräußert wurde.

Unter Einbeziehung des Kaufpreises und Erwerbsnebenkosten sowie derzeit erwarteten Investitionen in Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen innerhalb der nächsten vier bis fünf Jahre beläuft sich die Gesamtinvestition voraussichtlich auf ca. 14 Mio. EUR bis 15 Mio.EUR und damit rund 27 % der Bilanzsumme der ALBIS Leasing AG beziehungsweise rund 6 % der Konzernbilanzsummezum 31. Dezember 2025.

Der Kaufpreis und die Erwerbsnebenkosten werden vollständig aus eigenen Mitteln finanziert. Die Finanzierung der Modernisierungs-, Instandhaltungs- und Energieeffizienzmaßnahmen ist aus heutiger Sicht ebenfalls mit eigenen Mitteln möglich. Es ergeben sich hieraus keine wesentlichen Auswirkungen auf die Eigenkapitalquote der Gesellschaft. Die zuletzt veröffentlichte Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026 bleibt von der Transaktion unberührt. Die ALBIS erwartet, dass sich der Erwerb ab dem Geschäftsjahr 2027 zunächst neutral bis leicht positiv und in den Folgejahren jeweils leicht positiv auf das Ergebnis auswirken wird.

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ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: ALBIS Leasing AG Ifflandstraße 4 22087 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40-808 100-100 Fax: +49 (0) 40-808 100-179 E-Mail: ir@albis-leasing.de Internet: www.albis-leasing.de ISIN: DE0006569403 WKN: 656940 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard), München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 391200M6IPHYFEVUUC36 EQS News ID: 2438958

Die ALBIS Leasing Gruppe ist seit 40 Jahren erfolgreich am Leasingmarkt tätig. Der in Hamburg ansässige Konzern ist banken- und herstellerunabhängig und unterstützt deutschlandweit Kleinunternehmer und Mittelständler bei den Finanzierungen ihrer Geschäftsvorhaben. Für Händler und Hersteller ist ALBIS ein kompetenter und zuverlässiger Partner bei der Absatzfinanzierung. Rund 90 Mitarbeitende beraten und betreuen Unternehmen verschiedener Branchen zu Leasing, Mietkauf und E-Commerce-Lösungen. Im Laufe der Jahre hat ALBIS zu zahlreichen Neuerungen in der Leasingbranche beigetragen, u. a. mit dem ausgezeichneten ALBIS Leasing Portal zur digitalen Abwicklung von Leasinggeschäften.

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