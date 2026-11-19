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Flughafen Wien AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes



19.11.2026 / 07:30 CET/CEST

Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Quartalsberichtes übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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Hiermit gibt die Flughafen Wien AG bekannt, dass der Quartalsbericht Q3 ab sofort unter der folgenden Internetadresse verfügbar ist:

Berichtsart: Quartalsbericht Q3

Sprache: Deutsch

Ort:

https://viennaairport.com/unternehmen/investor_relations/publikationen_und_berichte

Sprache: Englisch

Ort:

https://viennaairport.com/en/company/investor_relations/publications_and_reports_1

19.11.2026 CET/CEST

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: Flughafen Wien AG Postfach 1 1300 Wien-Flughafen Österreich Internet: http://www.viennaairport.com LEI Code: 549300FQ2ILBH7DJ6I45

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2437800 19.11.2026 CET/CEST