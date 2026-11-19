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65 Equity Partners erreicht Meilenstein von 2 Milliarden USD an Investitionsvolumen und gibt Investition in den schwedischen Hypercar-Hersteller Koenigsegg Automotive bekannt



19.11.2026 / 19:50 CET/CEST

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Die jüngste Investition folgt auf europäische Investitionen in Theop, Kee Safety und HAS/Cerbios

LONDON, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- 65 Equity Partners, eine globale Investmentgesellschaft, die sich der Unterstützung von unternehmergeführten und familiengeführten Unternehmen verschrieben hat, gibt heute bekannt, dass sie seit ihrer Gründung vor fünf Jahren weltweit mehr als 2 Milliarden USD in 19 Investitionen getätigt hat.

65 Equity Partners Logo

Dieser Meilenstein spiegelt die Größe der globalen Investitionsplattform wider, die 65 Equity Partners seit ihrer Gründung aufgebaut hat, und erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem das Unternehmen seine Präsenz in Europa mit einer Investition in Koenigsegg Automotive, den legendären schwedischen Hyperauto-Hersteller, weiter ausbaut.

Koenigsegg ist die vierte europäische Investition, die 65 Equity Partners in den vergangenen 24 Monaten abgeschlossen hat. Dies spiegelt die Bandbreite der Möglichkeiten in der gesamten Region sowie die wachsende Nachfrage erfolgreicher Unternehmer und Familienunternehmen nach langfristigem Minderheitskapital zur Unterstützung ihrer Wachstumsambitionen wider.

Koenigsegg: Investition in ein außergewöhnliches, unternehmergeführtes Unternehmen

Die Investition von 65 Equity Partners in Koenigsegg wird neues Kapital bereitstellen, um die nächste Wachstumsphase des Unternehmens, die weitere technologische Entwicklung sowie die Vorbereitungen im Hinblick auf einen möglichen zukünftigen Börsengang zu unterstützen.

Das im Jahr 1994 von Christian von Koenigsegg gegründete Unternehmen hat sich als einer der weltweit führenden Hersteller von Hypercars etabliert und verbindet wegweisende Ingenieurskunst und technologische Innovation mit einer weltweit anerkannten Luxusmarke. Koenigsegg verzeichnete in den letzten Jahren ein außergewöhnliches Wachstum mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 80 % seit 2022 und einem Auftragsbestand, der sich über mehr als drei Jahre erstreckt. Christian von Koenigsegg bleibt Mehrheitsaktionär und wird das Unternehmen weiterhin leiten.

Anhaltende Expansion in Europa und Investitionsdynamik

Die Koenigsegg-Transaktion folgt auf die jüngste Investition von 65 Equity Partners in Theop, ein führendes unabhängiges Beratungsunternehmen für Immobilienprojektmanagement, das in mehreren europäischen Märkten tätig ist, darunter Frankreich, Spanien, Belgien und Italien. Die Partnerschaft von 65 Equity Partners mit den Gründern von Theop, Julien Palengat und Sébastien Alphand, wird die nächste Phase der Unternehmensentwicklung unterstützen, darunter die Expansion in neue Regionen und angrenzende Anlageklassen, organisches Wachstum und M&A sowie weitere Investitionen in Digitalisierung und KI.

Diese Investitionen bauen auf zwei im Jahr 2025 abgeschlossenen europäischen Transaktionen auf. In Großbritannien investierte 65 Equity Partners in Kee Safety, einen weltweit führenden Anbieter von Sicherheitssystemen und -lösungen. In der Schweiz ging 65 Equity Partners eine Partnerschaft mit der Familie Braglia ein und stellte das erste institutionelle Kapital zur Unterstützung der Fusion von HAS und Cerbios bereit, wodurch ein führender internationaler Konzern für die Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln sowie eine starke Plattform zur Beschleunigung des weiteren Wachstums geschaffen wurde.

Zusammen spiegeln diese vier Investitionen den Ansatz von 65 Equity Partners bei Minderheitsbeteiligungen wider: Das Unternehmen geht Partnerschaften mit erfolgreichen Unternehmen aus verschiedenen Branchen ein, um Kapital und strategische Unterstützung für ehrgeizige Wachstumspläne bereitzustellen und gleichzeitig den bestehenden Gesellschaftern die Beibehaltung der Kontrolle zu ermöglichen.

Die wachsende Nachfrage nach langfristigem Minderheitskapital schafft bedeutende Investitionsmöglichkeiten

Der Markt für Minderheitsbeteiligungen profitiert von einem strukturellen Wandel, da immer mehr erfolgreiche Gründer und Familiengesellschafter externes Kapital suchen, um Wachstum, Akquisitionen und internationale Expansion zu finanzieren, ohne die Kontrolle über ihre Unternehmen abzugeben.

Eine von 65 Equity Partners in Zusammenarbeit mit INSEAD veröffentlichte Studie, die mehr als 19.000 Unternehmen in neun Ländern umfasst, verdeutlicht das Ausmaß dieser Chance. Die Studie ergab, dass 26 % der Familienunternehmen davon ausgehen, in den nächsten drei bis fünf Jahren externe Investitionen zu suchen, während nur 3 % einen vollständigen Verkauf erwarten.

Alex Stirling, Partner und Co-Leiter Europa bei 65 Equity Partners, erklärte:

„Das Erreichen eines weltweiten Investitionsvolumens von 2 Milliarden US-Dollar ist ein wichtiger Meilenstein für 65 Equity Partners und spiegelt die Fortschritte wider, die wir seit unserer Gründung vor fünf Jahren erzielt haben. Europa spielt eine zunehmend wichtige Rolle in unserem Geschäft, und unsere vier jüngsten Investitionen in verschiedenen Branchen verdeutlichen die Bandbreite der europäischen Investitionsmöglichkeiten sowie unsere Fähigkeit, Partnerschaften mit herausragenden Unternehmern und Unternehmen einzugehen. Wir freuen uns sehr über die Fortschritte, die wir in der Region erzielt haben, und starten mit wachsender Dynamik und großem Vertrauen in die vor uns liegenden Chancen ins Jahr 2027."

Pascal Heberling, Partner und Co-Leiter Europa bei 65 Equity Partners, erklärte:

„Wir beobachten einen grundlegenden Wandel in der Einstellung erfolgreicher Unternehmer und Familien gegenüber externem Kapital. Zunehmend möchten sie einen Partner gewinnen, der ihnen dabei hilft, das Wachstum zu beschleunigen, international zu expandieren und ihre Unternehmen zu stärken, ohne dabei die Kontrolle abzugeben oder die unternehmerische Kultur zu beeinträchtigen, die sie erfolgreich gemacht hat. Unsere gemeinsam mit INSEAD durchgeführte Studie unterstreicht das Ausmaß dieser Chance: Mehr als ein Viertel der Familienunternehmen rechnet damit, in den nächsten drei bis fünf Jahren externe Investitionen zu suchen, doch nur sehr wenige erwägen einen vollständigen Verkauf. Wir sind der Ansicht, dass dies eine bedeutende Chance für unseren flexiblen, langfristig ausgerichteten Ansatz bei Minderheitsbeteiligungen darstellt."

Medienanfragen

Peter Hewer, Theo Bryan

65EP@greenbrookadvisory.com

+44 20 7952 2000

Hinweise für Redakteure

Informationen zu 65 Equity Partners

65 Equity Partners ist eine globale Investmentfirma, die sich auf die Bereitstellung von flexiblem Minderheitskapital für unternehmerisch geführte und familiengeführte Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen arbeitet mit etablierten, qualitativ hochwertigen Unternehmen zusammen, um deren langfristige Wachstumsziele zu unterstützen. Es bietet Kapital, strategische Expertise und Zugang zu einem globalen Netzwerk und ermöglicht es den bestehenden Aktionären, die Kontrolle zu behalten.

Seit ihrer Gründung hat 65 Equity Partners weltweit 19 Investitionen getätigt und mehr als 2 Milliarden USD investiert.

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