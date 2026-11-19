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AMPERA und Berto kündigen geplanten Unternehmenszusammenschluss an, um die Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Energietechnologien voranzutreiben



19.11.2026 / 16:00 CET/CEST

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Die Transaktion bewertet AMPERA vor der Kapitalzufuhr mit einem Eigenkapitalwert von rund 900 Millionen US-Dollar.

Die Transaktion wird voraussichtlich einen Bruttoerlös von bis zu rund 357 Millionen US-Dollar vor Abzug der Transaktionskosten einbringen, darunter mehr als 30 Millionen US-Dollar aus einer Privatplatzierung von Stammaktien im Rahmen einer PIPE-Finanzierung, 10 Millionen US-Dollar aus Zusagen für Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen vor Abschluss der Transaktion sowie 317 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln auf dem Treuhandkonto von Berto, sofern die Publikumsaktionäre von Berto keine Aktien zurückgeben.

Die PIPE-Finanzierung und die jüngsten Investitionen wurden von mehreren wichtigen strategischen Investoren aus unterschiedlichen Zielbranchen getragen, in denen AMPERA seine Produkte künftig vertreiben will, darunter KI-Rechenzentren, Quantencomputing, Verteidigung, maritime Wirtschaft sowie Industrie.

PALM BEACH GARDENS, Florida, und LAS VEGAS, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- AMPERA, Inc. (AMPERA), ein Energieunternehmen der nächsten Generation, das kompakte, modulare und skalierbare Systeme entwickelt, und Berto Acquisition Corp. („Berto"), eine börsennotierte Akquisitionszweckgesellschaft (Nasdaq: TACO), gaben heute bekannt, dass sie eine verbindliche Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss geschlossen haben. Aus der Transaktion ergibt sich für AMPERA vor der Kapitalzufuhr ein Eigenkapitalwert von rund 900 Millionen US-Dollar.

AMPERA and Berto logos

AMPERA entwickelt skalierbare Stromversorgungslösungen für Anwendungen in Rechenzentren, im Verteidigungsbereich, in der Industrie sowie im maritimen Bereich, um den Energiebedarf zu decken. Im Rahmen ihrer Geschäftsstrategie strebt AMPERA mit ihrem PowerNOW™-Programm kurzfristig die kommerzielle Stromerzeugung durch Wärmerückgewinnung sowie den Einsatz konventioneller Brennstoffe an, während das Unternehmen mit seinem NuclearNEXT™-Ansatz gleichzeitig an der längerfristigen Entwicklung fortschrittlicher Nukleartechnologie arbeitet. AMPERA kombiniert fortschrittliche Fertigungsverfahren, künstliche Intelligenz, neue Möglichkeiten des Quantencomputings sowie Energietechnologien der nächsten Generation, um zuverlässige, hocheffiziente, werkseitig gefertigte Stromversorgungssysteme zu entwickeln.

Im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss schloss Berto am 17. November 2026 Zeichnungsvereinbarungen („PIPE-Zeichnungsvereinbarungen") mit bestimmten institutionellen und akkreditierten Investoren sowie strategischen Investoren (den „Zeichnern") ab. Gemäß den PIPE-Zeichnungsvereinbarungen hat Berto zugesagt, im Rahmen einer Privatplatzierung Stammaktien der Klasse A des aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmens im Gesamtwert von rund 30 Millionen US-Dollar auszugeben und zu verkaufen, während sich die Zeichner verpflichtet haben, diese bei Abschluss der Transaktion zu zeichnen sowie zu erwerben, wobei der Preis je Aktie dem Rücknahmepreis der Berto-Aktien aus dem Streubesitz im Zusammenhang mit dem Unternehmenszusammenschluss entspricht. Zusätzlich zur PIPE-Finanzierung hat AMPERA vor Abschluss der Transaktion weitere 10 Millionen US-Dollar durch Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen gesichert oder entsprechende Zusagen erhalten, womit sich die gesamten Kapitalzusagen bislang auf mehr als 40 Millionen US-Dollar belaufen. Zu den Investoren der PIPE-Finanzierung sowie den bestehenden Investoren von AMPERA zählen ein führender Anbieter von Ausrüstung für KI-Rechenzentren, eines der weltweit größten Quantencomputing-Unternehmen, ein global tätiges Unternehmen aus der maritimen Wirtschaft, ein US-amerikanisches Rüstungsunternehmen und ein Industrieinvestor aus dem Nahen Osten.

Berto und AMPERA führen Gespräche mit mehreren strategischen und institutionellen Investoren über zusätzliches PIPE-Kapital in Höhe von 50 bis 100 Millionen US-Dollar. Für dieses zusätzliche Kapital wurden noch keine verbindlichen Verträge unterzeichnet, es ist nicht sicher, ob es eingeworben werden kann, und der endgültige Betrag könnte höher oder niedriger ausfallen. Etwaiges weiteres Kapital würde die oben beschriebene PIPE-Finanzierung ergänzen, wäre jedoch keine Voraussetzung für den Abschluss der Transaktion. Die Mindestliquiditätsanforderung für die Transaktion entspricht dem letztlich eingeworbenen PIPE-Kapital. Demgemäß ist für die Transaktion keine Mindestliquiditätsanforderung über dem Betrag des eingeworbenen PIPE-Kapitals hinaus vorgesehen. Zur Veranschaulichung könnten AMPERA bei zusätzlichem PIPE-Kapital in Höhe von 100 Millionen US-Dollar und ohne Aktienrückgaben brutto mehr als 450 Millionen US-Dollar zur Verfügung stehen.

Nach Abschluss der Transaktion, der die Zustimmung der Aktionäre von AMPERA und Berto, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie die Erfüllung oder den Verzicht auf übliche Abschlussbedingungen einschließlich der oben beschriebenen Mindestliquiditätsanforderung voraussetzt, soll das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen den Namen „AMPERA, Inc." tragen und vorbehaltlich der Genehmigung durch die Nasdaq unter dem Börsenkürzel „AMPR" am Nasdaq Stock Market notiert werden. Der Abschluss der Transaktion wird derzeit für das erste Quartal 2027 erwartet, wenngleich weder der genaue Zeitpunkt noch der tatsächliche Vollzug garantiert werden können. AMPERA beabsichtigt, die erwarteten Erlöse aus der Transaktion zur Finanzierung der Plattformentwicklung sowie des anfänglichen Hochlaufs der kommerziellen Produktion zu verwenden, wobei die Höhe der dem aus dem Zusammenschluss hervorgehenden Unternehmen zur Verfügung stehenden Mittel unter anderem vom Umfang der Aktienrückgaben durch Berto-Aktionäre und vom insgesamt eingeworbenen Kapital abhängt.

„Diese Transaktion markiert einen entscheidenden Meilenstein für AMPERA auf dem Weg zur Markteinführung unserer fortschrittlichen Energietechnologien", sagte Brian Matthews, Gründer und Geschäftsführer von AMPERA. „Das rasante Wachstum der KI-Infrastruktur und der Rechenzentren sowie die zunehmende Elektrifizierung der Industrie führen zu einer beispiellosen Nachfrage nach zuverlässiger, skalierbarer Stromversorgung. Unsere PowerNOW-Plattform wurde entwickelt, um diese Nachfrage durch modulare, hocheffiziente Stromerzeugungssysteme zu decken, deren erste kommerzielle Auslieferungen für 2027 geplant sind. Parallel dazu treibt unser NuclearNEXT-Programm mit einer von einer Neutronenquelle unterstützten, unterkritischen Thoriumarchitektur einen grundlegend anderen Ansatz für die Kernenergie voran. Wir sind überzeugt, dass die Verbindung kurzfristiger Geschäftschancen mit längerfristigen Innovationen im Bereich der Kernenergie eine vielversprechende Grundlage für erhebliches Wachstum schafft."

AMPERA entwickelt eine firmeneigene Plattform auf Basis von überkritischem Kohlendioxid (sCO₂), den sPower™-Kreisprozess zur Energieumwandlung. Die sPower-Technologie lässt sich in PowerNOW-Lösungen, in nachgeschalteten Kreisprozessen von Gasturbinen, bei der industriellen Wärmerückgewinnung sowie künftig auch in NuclearNEXT einsetzen.

Die PowerNOW-Strategie von AMPERA bietet Vorteile hinsichtlich der Brennstoffflexibilität, der Effizienz sowie der Einsetzbarkeit. Das Unternehmen plant derzeit, vier Konfigurationen anzubieten:

AMP-G7.5: Das erste erdgasbetriebene System von AMPERA nutzt sPower, soll eine elektrische Nettoleistung von 7,5 MW erreichen und im vierten Quartal 2027 in die kommerzielle Produktion gehen.

AMP-G15: Die nächste Generation des AMP-G7.5, die ein verbessertes sPower-Energieumwandlungssystem nutzt und eine elektrische Nettoleistung von 15 MW erreichen soll.

sPower Heat Recovery: Zur industriellen Abwärmenutzung sowie als effizienter nachgeschalteter Kreisprozess für Gasturbinen und andere Wärmequellen Dritter.

PowerNOW Gas Turbine Variant: Eine leistungsstärkere Konfiguration, die sich derzeit in der Entwicklung befindet, kombiniert eine konventionelle Gasturbine mit dem firmeneigenen nachgeschalteten sPower-Kreisprozess von AMPERA und soll eine elektrische Gesamtleistung von bis zu 45 MW erreichen.

Im Rahmen ihrer NuclearNEXT-Strategie entwickelt AMPERA den AMP-N15 mit einem firmeneigenen, mit Thorium betriebenen und werkseitig versiegelten Reaktor auf Basis einer durch eine Neutronenquelle unterstützten, unterkritischen Architektur, der eine elektrische Nettoleistung von 15 MW und eine Kernlebensdauer von bis zu 30 Jahren ohne regelmäßige Brennstoffnachladung erreichen soll.

„Wir sind überzeugt, dass das aus dem Zusammenschluss hervorgehende Unternehmen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schaffen wird, indem es eine aus unserer Sicht wegweisende Marktchance nutzt", sagte Harry L. You, geschäftsführender Vorsitzender von Berto Acquisition Corp. „AMPERA verfügt über einzigartige Voraussetzungen, um eine führende Rolle bei der Vermarktung kurzfristig verfügbarer Stromerzeugungslösungen und der Industrialisierung der Kernenergie in großem Maßstab zu übernehmen sowie den Strombedarf von KI-Rechenzentren, Verteidigungsanwendungen und Anwendern aus der maritimen Wirtschaft sowie der Industrie zu decken. Die Kernenergieplattform von AMPERA vereint auf einzigartige Weise eine unterkritische Architektur, Thorium als Brennstoff, den Betrieb ohne Brennstoffnachladung, eine umweltfreundliche Kühlung ohne Wasser sowie die werkseitige Fertigung in einem einzigen System. Wir haben großes Vertrauen in die Führungsqualitäten von Brian Matthews und seinem Team."

Berater

Needham & Company, LLC fungiert als Finanzberater von AMPERA und als Platzierungsagent für die PIPE-Transaktion. Sichenzia Ross Ference Carmel LLP fungiert als Rechtsberaterin von AMPERA.

White & Case LLP fungiert als Rechtsberater von Berto.

Wichtige Informationen zum geplanten Unternehmenszusammenschluss und wo Sie diese finden

Im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss beabsichtigen AMPERA und Berto (gemeinsam die „Parteien"), relevante Unterlagen bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, „SEC") einzureichen, darunter eine Registrierungserklärung auf Formular S-4 (die „Registrierungserklärung"), die ein vorläufiges Stimmrechtsvollmachtsdokument von Berto sowie einen vorläufigen Prospekt zu den im Rahmen des Unternehmenszusammenschlusses anzubietenden Wertpapieren enthalten wird. Sobald die Registrierungserklärung für wirksam erklärt wurde, wird Berto den Inhabern seiner Stammaktien das darin enthaltene endgültige Stimmrechtsvollmachtsdokument zusenden, um Stimmrechtsvollmachten für die Abstimmung der Berto-Aktionäre über den geplanten Unternehmenszusammenschluss einzuholen. Diese Pressemitteilung ersetzt weder die Registrierungserklärung noch andere Dokumente, die gegebenenfalls von den Parteien bei der SEC eingereicht werden. ANLEGER UND AKTIONÄRE VON BERTO WERDEN DRINGEND AUFGEFORDERT, SÄMTLICHE RELEVANTEN DOKUMENTE, DIE VON DEN BEIDEN PARTEIEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN TRANSAKTIONEN BEI DER SEC EINGEREICHT WERDEN, EINSCHLIESSLICH DER REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG SOWIE DES DARIN ENTHALTENEN STIMMRECHTSVOLLMACHTSDOKUMENTS MIT PROSPEKT ZU LESEN, SOBALD SIE VERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER DIE PARTEIEN, DIE TRANSAKTIONEN UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDE ANGELEGENHEITEN ENTHALTEN WERDEN. Anleger und Aktionäre können diese Dokumente kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen, sobald sie verfügbar sind.

Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten

Die Parteien sowie ihre jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder, Geschäftsführer und leitenden Angestellten können gemäß den SEC-Vorschriften als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten der Berto-Aktionäre im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss gelten. Anleger sowie Wertpapierinhaber finden nähere Angaben zu den Namen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder sowie Führungskräfte von Berto in den bei der SEC eingereichten Unterlagen des Unternehmens, insbesondere in dessen Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2025 abgelaufene Geschäftsjahr, der am 31. März 2026 bei der SEC eingereicht wurde („Bertos Jahresbericht"), und zwar unter den Überschriften „Verwaltungsratsmitglieder, leitende Angestellte sowie Unternehmensführung und -kontrolle", „Vergütung der Führungskräfte", „Wertpapierbesitz bestimmter wirtschaftlich Berechtigter sowie der Geschäftsleitung und damit zusammenhängende Aktionärsangelegenheiten" und „Bestimmte Beziehungen, damit verbundene Transaktionen sowie Unabhängigkeit der Verwaltungsratsmitglieder". Der Jahresbericht ist unter folgender Adresse abrufbar: https://www.sec.gov/ix?doc=/Archives/edgar/data/0002033122/000182912626002856/bertoacquisition_10k.htm. Informationen zu den Personen, die gemäß den SEC-Vorschriften als Beteiligte an der Einholung von Stimmrechtsvollmachten der Berto-Aktionäre im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss gelten können, werden in der Registrierungserklärung enthalten sein, sobald diese verfügbar ist. Anleger, Aktionäre und andere Interessierte werden dringend aufgefordert, die Registrierungserklärung, das darin enthaltene Stimmrechtsvollmachtsdokument mit Prospekt sowie alle weiteren relevanten Dokumente, die bei der SEC eingereicht werden, sorgfältig und vollständig zu lesen, sobald diese verfügbar sind, da sie wichtige Informationen über den geplanten Unternehmenszusammenschluss enthalten werden. Anleger, Aktionäre und andere Interessierte werden das Stimmrechtsvollmachtsdokument mit Prospekt sowie weitere Dokumente mit wichtigen Informationen über die Parteien kostenlos auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufen können.

Kein Angebot und keine Aufforderung

Diese Pressemitteilung stellt keine Aufforderung zur Erteilung von Stimmrechtsvollmachten, Zustimmungen oder Genehmigungen in Bezug auf Wertpapiere oder den geplanten Unternehmenszusammenschluss dar. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots dar, und es werden auch keine Wertpapiere in Staaten oder anderen Rechtsordnungen verkauft, in denen ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung oder Zulassung nach dem jeweiligen Wertpapierrecht rechtswidrig wäre. Ein Angebot von Wertpapieren erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Prospekts, der die Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner geänderten Fassung erfüllt, oder unter Inanspruchnahme einer entsprechenden Ausnahmeregelung. Weder die SEC noch eine Wertpapieraufsichtsbehörde eines anderen US-amerikanischen oder ausländischen Hoheitsgebiets hat diese Pressemitteilung genehmigt, abgelehnt oder ihre Richtigkeit beziehungsweise Vollständigkeit bestätigt. Jede gegenteilige Behauptung stellt eine Straftat dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Parteien. Die Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zur Geschäftsentwicklung von AMPERA sowie dem fusionierten Unternehmen können von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen, weshalb Sie diese zukunftsgerichteten Aussagen nicht als Vorhersagen künftiger Ereignisse betrachten sollten. Wörter und Wendungen wie „erwarten", „schätzen", „damit rechnen", „beabsichtigen", „können", „werden", „könnten", „sollten", „potenziell", „planen" und ähnliche Ausdrücke dienen dazu, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Erwartungen hinsichtlich der künftigen finanziellen Entwicklung, der Betriebsergebnisse und der Technologie von AMPERA, des Marktpotenzials sowie übergeordneter Trends in der Kernenergiebranche. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem (1) das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht abgeschlossen wird; (2) das Risiko, dass der geplante Unternehmenszusammenschluss nicht bis zum Ablauf der für Berto geltenden Frist am 1. Mai 2027 abgeschlossen wird; (3) die Nichterfüllung der Voraussetzungen für den Vollzug des geplanten Unternehmenszusammenschlusses durch die Parteien, einschließlich der Zustimmung der Berto-Aktionäre; (4) Ereignisse, Änderungen oder andere Umstände, die zur Beendigung der Verhandlungen oder zur Auflösung verbindlicher Vereinbarungen im Zusammenhang mit dem geplanten Unternehmenszusammenschluss führen könnten; (5) Änderungen an der geplanten Struktur des Unternehmenszusammenschlusses, die aufgrund geltender Gesetze oder Vorschriften erforderlich oder angemessen sein können; (6) die Auswirkungen der Ankündigung oder des noch ausstehenden Abschlusses des geplanten Unternehmenszusammenschlusses auf das Geschäft von AMPERA; (7) die mit der Entwicklung von Kernenergietechnologien verbundenen grundsätzlichen Unsicherheiten, einschließlich des Risikos, dass das Reaktordesign, der Herstellungsprozess oder die Brennstoffproduktion von AMPERA nicht wie erwartet funktionieren oder sich verzögern; (8) die Möglichkeit, dass die US-amerikanische Atomaufsichtsbehörde oder andere Aufsichtsbehörden die erforderlichen Genehmigungen, Lizenzen oder Erlaubnisse nicht erteilen beziehungsweise zusätzliche Informationen oder Auflagen verlangen; (9) die begrenzte bisherige Geschäftstätigkeit von AMPERA, der frühe Entwicklungsstand seiner Technologie sowie das Risiko, dass das fusionierte Unternehmen seine Produktion nicht entsprechend ausweiten oder die prognostizierte Wirtschaftlichkeit pro Einheit nicht erreichen kann; (10) der Wettbewerb durch andere Kernenergietechnologieunternehmen, konventionelle Energiequellen und alternative saubere Energietechnologien; (11) die Abhängigkeit von AMPERA von speziellen Kernbrennstoffen und -materialien, einschließlich des thoriumbasierten TRISO-Brennstoffs, sowie das Risiko von Lieferkettenunterbrechungen; (12) die Fähigkeit, Schutzrechte für geistiges Eigentum zu erlangen und aufrechtzuerhalten; (13) die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Unterstützung der weiteren Forschung und Entwicklung, einschließlich der Höhe der im Rahmen der geplanten Transaktion eingeworbenen Finanzierungsmittel sowie des Umfangs der von Bertos Publikumsaktionären gestellten Anträge auf Aktienrückgabe; (14) das Ausbleiben der erwarteten Vorteile des geplanten Unternehmenszusammenschlusses; (15) Risiken im Zusammenhang mit rechtlichen Verfahren, die nach Bekanntgabe des geplanten Unternehmenszusammenschlusses gegen Berto, AMPERA, das fusionierte Unternehmen oder Dritte eingeleitet werden könnten; (16) die Fähigkeit des fusionierten Unternehmens, die Voraussetzungen für eine erstmalige Börsennotierung am Nasdaq Stock Market oder an einer anderen nationalen Wertpapierbörse zu erfüllen, sowie die Fähigkeit von Berto und dem fusionierten Unternehmen, die Anforderungen der Nasdaq für eine fortgesetzte Börsennotierung einzuhalten; und (17) die Risikofaktoren, die in Bertos Jahresbericht, der Registrierungserklärung sowie weiteren von den Parteien bei der SEC eingereichten oder noch einzureichenden Dokumenten erörtert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen dienen ausschließlich der Veranschaulichung und sollen weder als Garantie, Zusicherung, Vorhersage noch als endgültige Aussage über Tatsachen oder Wahrscheinlichkeiten verstanden werden, weshalb Anleger sich nicht in diesem Sinne auf sie verlassen dürfen. Es handelt sich weder um Aussagen über historische Tatsachen noch um Versprechen oder Garantien hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung. Die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich schlechter ausfallen, als in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder sinngemäß dargestellt, weshalb die Parteien davor warnen, sich zu sehr auf solche Aussagen zu verlassen. Die Parteien gehen keine Verpflichtung ein und erkennen auch keine solche an, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Veränderungen ihrer Erwartungen oder der Ereignisse, Bedingungen und Umstände Rechnung zu tragen, auf denen diese Aussagen beruhen, sofern dies nicht nach geltendem Wertpapierrecht vorgeschrieben ist. Sie sollten die vorstehenden Faktoren sowie die weiteren Risiken und Unsicherheiten, die im Abschnitt „Risikofaktoren" von Bertos Jahresbericht sowie in der Registrierungserklärung (sobald diese verfügbar ist) beschrieben werden, sorgfältig berücksichtigen.

KONTAKT:

Greg Brostowicz, Bereichsleiter für Marketing und Kommunikation,

Greg.Brostowicz@amperaglobal.com

Cision

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