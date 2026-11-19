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Birla Carbon eröffnet Werk in Rayong, Thailand



19.11.2026 / 21:40 CET/CEST

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Anstreben einer Führungsrolle bei der Rußkapazität

Die neue Anlage in Rayong mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen positioniert Birla Carbon Thailand als größten Rußproduzenten in Asien außerhalb Chinas.

Stärkt die Versorgungssicherheit mit Kunden in der gesamten Region

MUMBAI, Indien und MARIETTA, Georgia, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Birla Carbon hat heute seine neue Rußproduktionsanlage mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen in Rayong, Thailand, eingeweiht. Mit dieser Anlage wird Birla Carbon Thailand zum größten Rußproduzenten in Asien außerhalb Chinas. Die Anlage wird hochwertige Rußsorten für den Einsatz in Reifen, MRGs und Spezialmaterialien produzieren.

Birla Carbon Rayong Plant in Thailand

Die Investition stärkt die Produktionspräsenz von Birla Carbon im schnell wachsenden asiatischen Markt und unterstützt eine größere Produktverfügbarkeit, eine verbesserte Reaktionsfähigkeit bei der Lieferung sowie eine sicherere regionale Versorgung. Das Unternehmen wählte Rayong aufgrund der strategischen Nähe zu wichtigen Kunden, was einen verbesserten Service, niedrigere Logistikkosten und eine höhere Effizienz der Lieferkette auch in Thailand ermöglicht. Zusammen mit dem Werk in Angthong mit einer Kapazität von 275.000 Tonnen, dem weltweit größten Produktionsstandort von Birla Carbon, stärkt das neue Werk in Rayong mit einer Kapazität von 120.000 Tonnen Thailands Rolle als Produktionsstandort für das weitere Wachstum des Unternehmens in Asien.

Kumar Mangalam Birla, Vorsitzender der Aditya Birla Group, sagte, „Thailand war das erste Land, in dem die Aditya Birla Group vor mehr als fünf Jahrzehnten eine Auslandsniederlassung gründete. Seitdem sind wir ein führender Akteur in den Bereichen Ruß, Zellulosefasern, Textilien und Chemieindustrie des Landes. Die neue Anlage in Rayong spiegelt unser anhaltendes Vertrauen in die Talente und die Produktionskapazitäten des Landes widerund stellt ein weiteres Kapitel unserer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Land und der wachsenden Wirtschaftspartnerschaft zwischen Indien und Thailand dar."

„Das Werk in Rayong bietet uns eine starke Basis in Südostasien, wo sowohl die Nachfrage als auch unser Kundenstamm wachsen. Durch die Verlagerung der Produktionskapazitäten näher an unsere Kunden stärkt die Anlage unsere Fähigkeit, ihre heutigen Anforderungen zu erfüllen und langfristig gemeinsam mit ihnen zu wachsen", sagte Dilip Gaur, Direktor der Aditya Birla Group und Direktor von Birla Carbon.

John Loudermilk, Präsident und CEO von Birla Carbon, äußerte sich zu diesem Meilenstein wie folgt: „Rayong stellt eine wichtige Ergänzung unseres globalen Produktionsnetzwerks dar und bringt uns unserer Vision, der klare Marktführer in unserer Branche zu sein, näher. Gleichzeitig wird diese Investition im Wesentlichen von unseren Kunden getrieben. Die Anlage stärkt unsere regionale Fertigungskapazität und ermöglicht es uns, eine sicherere Versorgung und einen reaktionsschnelleren Service zu bieten, während unsere Kunden ihr Anwendungsgebiet in einer Vielzahl von Bereichen ausweiten."

Das Werk in Rayong verfügt über eine installierte Kapazität von 120.000 Tonnen und das Potenzial zur Erweiterung auf 240.000 Tonnen. Die Anlage wird mit fortschrittlichen Energierückgewinnungs- und Emissionskontrolltechnologien ausgestattet sein und das Abgas aus dem Herstellungsprozess zur Erzeugung von Dampf und Strom nutzen. Darüber hinaus verfügt es über Systeme zur Emissionskontrolle von Schwefeloxiden (SOx) und Stickoxiden (NOx), was das Engagement von Birla Carbon für verantwortungsvolles Wirtschaften widerspiegelt.

Das Werk in Rayong unterstützt die globale Expansionsstrategie von Birla Carbon und das Engagement des Unternehmens, Produktionskapazitäten im Einklang mit den Kundenanforderungen und der regionalen Nachfrage aufzubauen.

Birla Carbon Logo

Cision

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