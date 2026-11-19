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DAR GLOBAL UND DIE TRUMP ORGANISATION FEIERN ERFOLGREICHEN START EINES 700-MILLIONEN-DOLLAR-DESTINATIONSPROGRAMMS FÜR INTERNATIONALE INVESTOREN



19.11.2026 / 14:35 CET/CEST

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PALM BEACH, Fla., 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Dar Global, der in London börsennotierte internationale Luxusimmobilienentwickler, und die Trump Organization feierten die offizielle Eröffnung von Trump International Simaisma, Katar, bei einer exklusiven Veranstaltung in Palm Beach, Florida.

DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION MARK SUCCESSFUL LAUNCH OF $700M QATAR DESTINATION TO INTERNATIONAL INVESTORS

Die Veranstaltung brachte internationale Investoren und hochrangige Gäste zusammen, um die Einführung des 2,5 Milliarden QAR (ca. 700 Millionen US-Dollar) teuren Luxusreiseziels zu feiern und die kontinuierliche Expansion des Immobilienportfolios der Marke Trump in wichtigen globalen Märkten zu bekräftigen.

Trump International Simaisma, Katar, vereint luxuriöses Wohnen direkt am Strand, Golf auf Weltklasseniveau und eine außergewöhnliche Auswahl an Lifestyle-Annehmlichkeiten. Im Zentrum der Anlage stehen die Trump Residences, eine exklusive, abgeschlossene Wohnanlage mit Villen der Marke Trump mit drei, vier und fünf Schlafzimmern, die jeweils direkten Strandzugang und Panoramablick auf das Meer und den Golfplatz bieten. Zu dem Projekt gehört auch der Trump International Golf Club, Simaisma, Katar, mit einem 18-Loch-Meisterschaftsgolfplatz, einem exklusiven Clubhaus nur für Mitglieder und einem Strandclub.

Zusätzlich wird das Wohnerlebnis durch ein privates Gemeinschaftszentrum bereichert, das ein umfangreiches Angebot an Sport, Freizeit und Wellnesseinrichtungen bietet. Zusammen schaffen diese Angebote ein unverwechselbares Reiseziel, an dem Privatsphäre, Luxus und ein gehobener Lebensstil aufeinandertreffen.

Eric Trump, Executive Vice President der Trump Organization, kommentierte: „Unsere Zusammenarbeit mit Dar Global zeigt immer wieder das enorme Potenzial für erstklassige Luxusdestinationen auf internationalen Märkten." Trump International Simaisma, Katar stellt eine außergewöhnliche Ergänzung unseres globalen Portfolios dar und verbindet erstklassigen Meisterschaftsgolfplatz mit maßgeschneidertem Wohnen. Wir sind stolz darauf, die kompromisslose Qualität, den Service und das Prestige der Marke Trump an diesen bedeutenden Ort zu bringen."

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, kommentierte: „Der erfolgreiche Start von Trump International Simaisma, Qatar in Mar-a-Lago spiegelt die Stärke unserer Partnerschaft mit der Trump Organization und die wachsende globale Nachfrage nach Luxusimmobilien von Marken wider. Gemeinsam haben wir eine solide Basis in verschiedenen Märkten geschaffen und sehen erhebliches Potenzial, unser Portfolio in der Region auszubauen. Unser Fokus liegt weiterhin darauf, herausragende Standorte zu identifizieren, an denen wir unverwechselbare Luxusprojekte realisieren und langfristigen Wert schaffen können."

Dar Global baut seine internationale Präsenz durch luxuriöse Wohn- und Hotelprojekte in ganz Europa und dem Nahen Osten weiter aus. Zum 30. Juni 2026 erreichte das Portfolio des Unternehmens einen Bruttoentwicklungswert (GDV) von 23 Milliarden US-Dollar, was die kontinuierliche Expansion in international anerkannte Destinationen widerspiegelt.

Cision

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