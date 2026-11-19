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Emaar feiert Dubais unbändigen Geist mit einer spektakulären Silvesterfeier zum Jahreswechsel 2027 und einem besonderen Auftritt des Cirque du Soleil



19.11.2026 / 09:45 CET/CEST

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Burj Park bietet erneut ein exklusives Erlebnis mit kostenpflichtigem Eintritt, für das eine stark steigende Nachfrage erwartet wird

Verbesserte Feuerwerkstechnik macht den Countdown, den Menschen weltweit jedes Jahr verfolgen, noch spektakulärer

DUBAI, Vereinigte Arabische Emirate, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Emaar gab heute eine wegweisende Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil für Emaar NYE 2027 (Silvesterfeier von Emaar zum Jahreswechsel 2027) bekannt und bringt damit einen der bekanntesten Namen der Live-Unterhaltung für eine außergewöhnliche Silvesterfeier nach Downtown Dubai.

Emaar Celebrates Dubaiâ€™s Unstoppable Spirit with Spectacular NYE 2027 and Special Performance by Cirque du Soleil

Seit über einem Jahrzehnt verfolgen Hunderte Millionen Menschen, wie Downtown Dubai das neue Jahr begrüßt. Am 31. Dezember 2026 wird diese Tradition einen neuen Höhepunkt erreichen, wenn Künstler des Cirque du Soleil beim Countdown mitwirken und im Rahmen einer spektakulären Live-Produktion vor der Kulisse des Burj Khalifa, der Dubai Fountain sowie der unverwechselbaren Skyline der Stadt auftreten.

Die Zusammenarbeit eröffnet ein neues Kapitel für Emaar NYE, in dem die weltberühmte Artistik des Cirque du Soleil in eine umfangreichere Inszenierung eingebunden wird, die dem Publikum in Dubai und weltweit ein unvergessliches Erlebnis bieten soll.

Die diesjährige Feuerwerksshow setzt zudem auf verbesserte Technik und Gestaltung und knüpft damit an das unverwechselbare Spektakel an, das Downtown Dubai zu einem der weltweit bekanntesten Orte für Silvesterfeiern gemacht hat.

Der Burj Park bietet erneut ein erstklassiges Silvestererlebnis mit kostenpflichtigem Eintritt, einem eigens dafür vorgesehenen Bereich, exklusivem Unterhaltungsprogramm sowie außergewöhnlichem Blick auf die Feierlichkeiten. Da die Nachfrage von Jahr zu Jahr wächst und Cirque du Soleil erstmals am Programm teilnimmt, dürften die Eintrittskarten besonders begehrt sein.

Die Termine für den Ticketverkauf, die Ticketkategorien und Buchungsdetails werden in Kürze über die offiziellen Kanäle von Emaar bekannt gegeben.

Mohamed Alabbar, Gründer von Emaar, sagte: „Dubais Anspruch war es schon immer, sich weiterzuentwickeln und Erlebnisse zu schaffen, die weltweit die Fantasie der Menschen beflügeln. Emaar NYE 2027 trägt diesen Geist weiter und vereint die beeindruckenden Dimensionen von Downtown Dubai mit einem noch aufwendigeren Feuerwerk sowie der außergewöhnlichen Artistik des Cirque du Soleil. Wir möchten, dass alle, die mit uns feiern, beim Start ins neue Jahr die Energie, Zuversicht und Möglichkeiten spüren, die diese Stadt auszeichnen."

Die Zusammenarbeit verspricht, Emaar NYE 2027 zu einer der bislang aufwendigsten Silvesterfeiern in Downtown Dubai zu machen und den weltweit bekannten Countdown um eine neue Dimension der Live-Unterhaltung zu erweitern.

Weitere Einzelheiten zu Emaar NYE 2027, darunter Informationen zum Ticketverkauf und zum gesamten Veranstaltungserlebnis, werden in Kürze auf der offiziellen NYE-Website mydubainewyear.emaar.com sowie über die offiziellen Kanäle von Emaar bekannt gegeben. Bleiben Sie dran. Dieses Ereignis sollte man selbst erleben, statt hinterher nur davon zu hören.

KONTAKT:

Sarah Moustafa

PR@emaar.ae

Cision

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