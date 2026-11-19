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GBC AG erneut Partner des Deutschen Eigenkapitalforums 2026



19.11.2026 / 10:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nach erfolgreicher MKK in München lädt GBC zum persönlichen Austausch am eigenen Partnerstand in Frankfurt ein Augsburg / Frankfurt am Main, 19. November 2026

Die GBC AG unterstützt auch 2026 das Deutsche Eigenkapitalforum und ist vom 23. bis 25. November in Frankfurt am Main mit einem eigenen Stand vertreten. Als Capital Market Partner der Deutschen Börse setzt sich GBC dafür ein, die Sichtbarkeit börsennotierter mittelständischer Unternehmen zu stärken und den direkten Austausch mit Investoren zu fördern.



Das Eigenkapitalforum bietet Unternehmen die Gelegenheit, ihre Geschäftsentwicklung zu erläutern, Strategien vorzustellen und bestehende sowie neue Investoren im persönlichen Gespräch anzusprechen. Investoren können Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen kennenlernen und ihre Fragen unmittelbar an das Management richten. GBC unterstützt dieses etablierte Format erneut, weil transparente Informationen und regelmäßige persönliche Kontakte eine wichtige Grundlage für Vertrauen am Kapitalmarkt schaffen.



Die von der Deutsche Börse AG organisierte Veranstaltung bringt seit 1996 Unternehmen und Investoren zusammen und feiert 2026 ihr 30-jähriges Bestehen. Das Programm verbindet Unternehmens- und Analystenpräsentationen mit vorab organisierten Einzelgesprächen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen. Zu den Themen des Forenprogramms zählen die wirtschaftlichen Perspektiven, geopolitische Entwicklungen und die Zukunft von Unternehmensführung und Investor Relations.



Der Auftritt in Frankfurt folgt auf die erfolgreiche MKK Münchner Kapitalmarktkonferenz, die GBC am 11. und 12. November 2026 in München selbst veranstaltet hat. Die hohe Resonanz bestärkt GBC darin, den persönlichen Dialog zwischen Unternehmen und Investoren weiter zu unterstützen.



„Die hohe Resonanz auf die MKK in der vergangenen Woche zeigt, wie wichtig der persönliche Austausch für Unternehmen und Investoren ist. Als Veranstalter haben wir in München mittelständischen Unternehmen eine Bühne geboten und sie mit Investoren zusammengebracht. In Frankfurt unterstützen wir diesen Dialog nun wieder als Capital Market Partner der Deutschen Börse. Wir sind zuversichtlich, dass das Eigenkapitalforum eine erfolgreiche Jahresendkonferenz wird, und freuen uns auf zahlreiche Besucher und gute Gespräche an unserem Stand“, erklärt Manuel Hölzle, CEO der GBC AG.



GBC am Partnerstand persönlich treffen

Die GBC AG lädt Unternehmensvertreter, Investoren und Kapitalmarktpartner herzlich ein, das Team während des Deutschen Eigenkapitalforums am eigenen Partnerstand zu besuchen. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über Investment Research, die Sichtbarkeit von Unternehmen am Kapitalmarkt und Möglichkeiten der Investorenansprache. Das GBC-Team freut sich darauf, bestehende Kontakte zu vertiefen und neue Gesprächspartner kennenzulernen.



Für eine Terminabstimmung im Vorfeld können sich Interessierte direkt an GBC wenden. Auch für den persönlichen Austausch während der Veranstaltung steht das Team am Stand gerne zur Verfügung.



Programm und Veranstaltungsinformationen

https://www.eigenkapitalforum.com/uploads/files/261116_EKF_Program_2026.pdf

https://www.eigenkapitalforum.com/



Über die GBC AG

Die GBC AG mit Sitz in Augsburg ist ein bankenunabhängiges Investment- und Researchhaus sowie erfahrener Emissionsexperte für den deutschen Mittelstand. Sie unterstützt Unternehmen mit Investment Research, Kapitalmarkt- und Finanzierungsberatung sowie Investorenkonferenzen. Innerhalb der Gruppe übernimmt und unterstützt die GBC Kapital GmbH ergänzende Corporate-Finance-Leistungen, insbesondere die Platzierung und Vermittlung von Aktien und Anleihen.



Pressekontakt

GBC AG

Manuel Hoelzle, CEO

Halderstraße 27

86150 Augsburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)821 241133-0

E-Mail: research@gbc-ag.de

Website: https://gbc-ag.com



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