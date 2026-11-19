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HOWS Barcelona die internationale Debatte über bezahlbaren städtischen Wohnraum vorantreibt



19.11.2026 / 13:20 CET/CEST

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BARCELONA, Spanien, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Der Housing World Summit, der neue internationale Kongress zum Thema städtisches und bezahlbares Wohnen, der vom Stadtrat von Barcelona veranstaltet und von der Fira de Barcelona organisiert wird, hat seine erste Ausgabe abgeschlossen und der Debatte über bezahlbaren städtischen Wohnraum weltweit neue Dynamik verliehen. Die Konferenzen, die im Gran Via-Viertel stattfanden, versammelten 1.530 Teilnehmer, darunter Stadtbeamte, Regierungsvertreter, Immobilienentwickler, Investoren, Vertreter von Organisationen des dritten Sektors und Wissenschaftler.

Mayors discuss new strategies for affordable housing at the Housing Mayors Roundtable, HOWS Barcelona â€“ Housing World Summit

Das Programm umfasste 39 Sitzungen, die um fünf Themenbereiche gegliedert waren (Stadtplanung und Bodenpolitik; Wohnungsregulierung; Sozialer und bezahlbarer Wohnraum; Bauinnovation; und Sanierung, Nachrüstung und Umnutzung). Es behandelte alle Dimensionen des Wohnens, von der Verfügbarkeit von Land und der Regulierung von Mietmärkten, die durch Tourismus und Spekulation belastet sind, bis hin zu öffentlichen, genossenschaftlichen und gemeinschaftlichen Wohnmodellen, neuen Finanzierungssystemen, industriellem Bauen und der Sanierung des bestehenden Wohnungsbestands.

Unter den 109 Rednern waren Anne Hidalgo, ehemalige Bürgermeisterin von Paris und globale Botschafterin des Globalen Pakts der Bürgermeister für Klima und Energie; Anna Minton, Autorin und Dozentin für Architektur an der University of East London; und Anacláudia Rossbach, Exekutivdirektorin von UN-Habitat, zusammen mit den Bürgermeistern von Mailand, Giuseppe Sala; Budapest, Gergely Karácsony; und Atlanta, Andre Dickens; und Eamon Ryan, Vorsitzender des Wohnungsbeirats der Europäischen Kommission.

Wohnungsbau-Bürgermeister

HOWS Barcelona veranstaltete das Housing Mayors Meeting, eine nicht-öffentliche Arbeitssitzung, die Bürgermeister und hochrangige Vertreter der Wohnungsbaubehörden internationaler Städte zusammenbrachte, sowie den Housing Mayors Roundtable, eine offene Diskussion mit Bürgermeistern und globalen Stadtverantwortlichen unter der Leitung des Bürgermeisters von Barcelona, Jaume Collboni. Das Programm umfasste auch das Barcelona Housing and Renovation Forum (FHAR), das zuvor in vier Ausgaben als eigenständige Veranstaltung stattfand.

HOWS Barcelona wird vom Stadtrat von Barcelona ausgerichtet und von der Europäischen Union, dem spanischen Ministerium für Wohnungsbau und Stadtentwicklung sowie der Regierung von Katalonien unterstützt. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit der Metropolregion Barcelona (AMB), der Europäischen Investitionsbank (EIB), C40 Cities, UN-Habitat und Metropolis statt.

Der Gipfel fand parallel zum Smart City Expo World Congress, dem Tomorrow.Mobility World Congress – organisiert mit EIT Urban Mobility –, Tomorrow.Blue Economy, dem Barcelona Deep Tech Summit und dem Barcelona Cybersecurity Congress statt, die zusammen 29.721 Teilnehmer und 1.276 Aussteller zusammenbrachten.

Fira Barcelona Logo

Cision

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