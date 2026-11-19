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Mit den Black Friday Deals von Waterdrop Filter lohnt sich ein Upgrade auf Premium-Wasserfilter



19.11.2026 / 10:05 CET/CEST

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BERLIN, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Waterdrop Filter, ein weltweiter Anbieter von Wasserfiltersystemen, startet vom 19. bis 30. November seine Black Friday und Cyber Monday Deals und bietet damit zum Jahresende attraktive Preise für Premium-Wasserfiltersysteme.

Für alle, die sich besser schmeckendes Trinkwasser, weniger Probleme mit kalkhaltigem Wasser und mehr Komfort im Alltag wünschen, bietet der Black Friday die ideale Gelegenheit, zu besonders günstigen Konditionen in zuverlässige Wasserfiltertechnik zu investieren.

Waterdrop M6CG – Auftisch-Umkehrosmosesystem mit Heiß- und Kaltwasserfunktion: 449 statt 569 Euro (21 % Rabatt): Dieses neue Premiummodell, das 2026 auf den Markt kam, kombiniert eine 8-stufige Umkehrosmosefiltration mit Remineralisierung und stellt ohne Festinstallation sofort kaltes und heißes Wasser mit Temperaturen zwischen 15 und 95 °C bereit – ideal für den morgendlichen Kaffee, eine Tasse Tee im Winter oder Familienfeiern.

Waterdrop CT01 — Heiß- und Kaltwasserspender: 198 statt 249 Euro (20 % Rabatt): Mit einer Wasserausgabetemperatur von 25 bis 95 °C, einem Fassungsvermögen von 5 Litern und einem installationsfreien Betrieb ermöglicht der CT01 eine schnellere und einfachere Zubereitung von Getränken im Alltag.

Waterdrop C2SL – Auftisch-Umkehrosmosesystem mit Remineralisierung: 169 statt 199 Euro (15 % Rabatt): Der speziell für kleinere Haushalte konzipierte C2SL verfügt über eine 7-stufige Umkehrosmosefiltration, eine Remineralisierungsfunktion und eine Glaskanne mit automatischer Nachfüllfunktion. So steht jederzeit besser schmeckendes Wasser zur Verfügung – ganz ohne Wasseranschluss.

Waterdrop X12 – Premium-Untertisch-Umkehrosmosesystem: 879 statt 1.099 Euro (20 % Rabatt): Der X12 wurde für Familien mit einem anspruchsvollen Alltag entwickelt und bietet eine Filterleistung von rund 4.500 Litern pro Tag, eine 11-stufige Umkehrosmosefiltration und eine alkalische Remineralisierung. So steht schnell besser schmeckendes Wasser zum Trinken, Kochen und Bewirten von Gästen zur Verfügung.

Waterdrop G5P700A – Preisgünstiges Untertisch-Umkehrosmosesystem: 284,99 statt 369,99 Euro (23 % Rabatt): Mit einer Filterleistung von rund 2.650 Litern pro Tag, einer 8-stufigen Umkehrosmosefiltration und einem intelligenten Wasserhahn bietet der G5P700A eine praktische und platzsparende Lösung für Familien, die Wert auf zertifizierte Filtertechnik und ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen.

Ausgewählte Ersatzfilter (WD-7003S, WD-7000, WD-7011) für kompatible Kaffeemaschinen von JURA, Philips/Saeco und De'Longhi sind ebenfalls zu reduzierten Preisen erhältlich. Sie verbessern den Geschmack des zur Kaffeezubereitung verwendeten Wassers und reduzieren Kalkablagerungen.

Die Black-Friday-Angebote von Waterdrop Filter verbinden zuverlässige Wasserfiltration, Komfort im Alltag und langfristigen Mehrwert für eine intelligente Trinkwasserversorgung zu Hause. Die Angebote gelten vom 19. bis 30. November 2026. Entdecken Sie auf waterdropfilter.de und Amazon.de die passende Lösung für Ihren Haushalt, bevor die Aktion zu Ende ist.

Informationen zu Waterdrop Filter

Das 2015 gegründete Unternehmen Waterdrop Filter bietet Wasserfiltrationslösungen für Privathaushalte, Büros und den Einsatz im Freien an. Das Sortiment umfasst Untertisch- und Auftisch-Umkehrosmosesysteme, Tischwasserfilter und zentrale Hauswasserfilter. Weltweit vertrauen mehr als 40 Millionen Familien auf die Produkte des Unternehmens. Weitere Informationen finden Sie auf www.waterdropfilter.de.

Waterdrop Filter's Black Friday and Cyber Monday

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Cision

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