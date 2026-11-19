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Peng Liyuan besucht mit Ehepartnerinnen von APEC-Staats- und Regierungschefs Kulturausstellung in Shenzhen



19.11.2026 / 16:35 CET/CEST

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SHENZHEN, China, 19. November 2026 /PRNewswire/ -- Shenzhen, ein Bericht von CMG

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Peng Liyuan, die Ehefrau des chinesischen Staatspräsidenten Xi Jinping, hat am Donnerstag gemeinsam mit den Ehepartnerinnen der Staats- und Regierungschefs der Mitgliedswirtschaften der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) eine Kulturausstellung in Shenzhen in der südchinesischen Provinz Guangdong besucht.

https://german.cgtn.com/2026/11/19/ARTI1795086735582893

Auf dem Shenzhen Bay Culture Square begrüßte Peng die Gäste herzlich. Sie verfolgten gemeinsam eine festliche und lebhafte Vorführung des traditionellen Löwentanzes Xingshi („Erwachender Löwe") sowie einen von Kindern aufgeführten Yingge-Tanz. Anschließend besichtigten sie eine Ausstellung über den Schutz und die Weitergabe des lokalen immateriellen Kulturerbes.

Während des Rundgangs betrachteten die Gäste mit großem Interesse kunstvolle Handwerksarbeiten, genossen eine künstlerische Darbietung zur Lingnan-Kultur und erlebten eine digitale Präsentation der traditionellen Arkadenstraßen der Region.

Peng Liyuan erklärte, die Lingnan-Kultur sei ein wichtiger Bestandteil der chinesischen Kultur und verkörpere die Weisheit des harmonischen Zusammenlebens von Mensch und Natur. China sei bereit, den kulturellen Austausch mit anderen Ländern weiter zu vertiefen sowie mehr voneinander zu lernen.

Die Gäste würdigten die lange Geschichte und den Reichtum der traditionellen chinesischen Kultur sowie die Errungenschaften der Modernisierung chinesischer Art. Sie äußerten zugleich ihre Bereitschaft, den Austausch und die Zusammenarbeit mit China auszubauen.

Zum Abschluss des Besuches stellten sich Peng Liyuan und die Gäste zu einem Gruppenfoto auf.

An den Aktivitäten nahmen unter anderem die Ehefrauen des chilenischen Präsidenten José Antonio Kast, des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae-myung, des philippinischen Präsidenten Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sowie von To Lam, Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei Vietnams und Staatspräsident Vietnams, teil.

Cision

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