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Performativ stellt die nächste Generation seines MCP vor und rückt kontrollierte KI ins Zentrum der Kundenarbeit von Banken und Vermögensverwaltern



19.11.2026 / 10:15 CET/CEST

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Performativ stellt die nÃ¤chste Generation seines MCP vor und rÃ¼ckt kontrollierte KI ins Zentrum der Kundenarbeit von Banken und VermÃ¶gensverwaltern

Copenhagen, Denmark, November 19th, 2026, FinanceWire

Vom Backoffice bis zum Frontoffice: Banken und Vermögensverwalter können KI ab sofort für ihre sensibelsten Kundendaten einsetzen – mit Sicherheit auf Enterprise-Niveau und den eigenen Kontrollen des Instituts bei jeder einzelnen Anfrage.

Performativ, das Betriebssystem für das Wealth Management in Europa, hat heute die nächste Generation von Performativ MCP vorgestellt. Damit öffnet Performativ seine Plattform für die KI-Assistenten, auf die Banken und Vermögensverwalter zunehmend setzen, darunter ChatGPT und Claude. Performativ MCP basiert auf dem Model Context Protocol, dem offenen Standard für die Anbindung von KI an Geschäftssysteme. Privatbanken, Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Asset Manager erhalten damit einen kontrollierten Weg auf Enterprise-Niveau, KI über Kunden- und Portfoliodaten hinweg einzusetzen – vom Backoffice bis ins Kundengespräch.

KI-Assistenten werden im Wealth Management rasch Teil des Arbeitsalltags. Laut dem World Wealth Report 2026 von Capgemini verbringen Berater 41 % ihrer Zeit mit operativen Aufgaben, und 76 % wünschen sich, dass KI Routinearbeiten übernimmt, damit sie sich stärker auf ihre Kundenbeziehungen konzentrieren können.

Für Banken und Finanzinstitute ist die Anbindung von KI an Kundendaten jedoch alles andere als einfach. Kundeninformationen sind personenbezogene Daten. Sie sind durch Europas strenge Datenschutzvorschriften geschützt – und durch die Erwartung der Kunden, dass ihre Daten vertraulich bleiben. Kein Institut kann einem KI-Anbieter uneingeschränkten Zugriff auf seinen gesamten Datenbestand gewähren, und es braucht klare Leitplanken, die sicherstellen, dass ausschließlich freigegebene Aktionen möglich sind. Ohne kontrollierte Anbindung bleibt der Nutzen von KI für die Kundenarbeit begrenzt, und Mitarbeitende, die Informationen manuell in KI-Assistenten kopieren, tragen sie aus dem Kontrollbereich des Instituts hinaus.

“Die Banken, mit denen wir sprechen, sehen in KI ein klares Potenzial für ihre Mitarbeitenden und ihre Kunden – und sie erwarten zu Recht, dass sie höchste Standards in puncto Sicherheit, Governance und regulatorischer Compliance erfüllt“, sagt Albert Geisler Fox, CEO von Performativ. „Performativ MCP ist genau nach diesen Standards gebaut. Es rückt KI ins Zentrum der Kundenarbeit – mit denselben Sicherheitsmechanismen, Berechtigungen und regulatorischen Schutzvorkehrungen, auf die sich Banken in Performativ jeden Tag verlassen. Und das ist erst der Anfang. Wir arbeiten auf eine Zukunft hin, in der Banken ihren eigenen Kunden ermöglichen, den KI-Assistenten ihrer Wahl zu ihrem Portfolio zu befragen – mit Antworten, die von der Bank kommen und unter ihrer Kontrolle bleiben.“

Mit Performativ MCP können Teams in der gesamten Bank, vom Back- und Middle-Office bis zu Relationship Managern und Kundenberatern, ihrem KI-Assistenten Fragen zu Kunden in natürlicher Sprache stellen und erhalten Antworten, die auf den eigenen Daten des Instituts beruhen. Da Institute ihr Portfoliomanagement, CRM, Compliance und Reporting in Performativ abwickeln, kann der Assistent auf die gesamte Tiefe der Kundenbeziehung zurückgreifen: Positionen, Performance und Risiko ebenso wie MiFID-Status, Prognosen und Beratungskontext, aktuelle Gesprächsnotizen, Kontoaktivitäten und die Berater, die den jeweiligen Kunden betreuen. Jede Antwort respektiert sowohl die internen Kontrollen der Bank als auch den regulatorischen Rahmen, in dem sie tätig ist.

Damit ergeben sich Anwendungsfälle, die weit über eine einfache Abfrage hinausgehen. Ein Relationship Manager kann vor dem morgigen Review-Termin ein vollständiges Briefing anfordern – einschließlich der Frage, wie sich das Portfolio im Vergleich zu den Prognosen und dem MiFID-Profil des Kunden entwickelt. Ein Portfoliomanager kann vor einem Gespräch über ein Rebalancing die Performance und das Risiko eines Kunden im Kontext früherer Beratungen analysieren. Risk- und Compliance-Teams können das Risikoprofil eines Kunden, seinen MiFID-Status und die jüngsten Änderungen am Kundenstammsatz – samt der Information, wer sie vorgenommen hat – in einem einzigen Dialog prüfen.

Der Launch baut auf den MCP-Funktionen auf, die Performativ im November 2025 mit Custom Agents eingeführt hat. Mit Custom Agents gestalten Institute kontrollierte, agentenbasierte Workflows auf der Performativ-Plattform. Die nächste Generation von Performativ MCP bringt diese Anbindung direkt in die KI-Assistenten, die Mitarbeitende bereits nutzen, und legt den Grundstein dafür, KI auf weitere Geschäftsprozesse auszuweiten, die Institute mit Performativ abwickeln.

Performativ MCP folgt denselben Sicherheitsmustern auf Enterprise-Niveau wie die Performativ-Plattform, auf die sich Banken und Finanzinstitute bereits heute verlassen. Die Funktion ist deaktiviert, bis ein Institut sie freischaltet, und Administratoren legen genau fest, wer sie nutzen darf. Jeder Nutzer meldet sich mit seinem eigenen Login und seinen bestehenden Performativ-Berechtigungen an, jede Anfrage wird für eine lückenlose Nachvollziehbarkeit protokolliert, und Performativ MCP wird von Performativ in der EU gehostet.

Performativ MCP steht Performativ-Kunden ab sofort zur Verfügung. Mehr erfahren Sie unterperformativ.com/de/mcp.

Über Performativ

Performativ ist die vernetzte Plattform für das Wealth Management. Privatbanken, Finanzinstitute, Vermögensverwalter und Asset Manager nutzen sie für Portfoliomanagement, CRM, Kundenreporting, Compliance, Handel und die Aggregation von Daten mehrerer Depotbanken. Die Plattform unterstützt Kundenvermögen von mehr als 100 Milliarden Euro und über 1.500 Berater, mit mehr als 150 angebundenen Depotbanken. Performativ hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen und wird von einer Gruppe führender internationaler Investoren unterstützt, darunter die Gruppe Deutsche Börse.

Weitere Informationen finden Sie unter performativ.com.

Contact

Marketing Director

Christian Voss Pedersen

Performativ

christian.pedersen@performativ.com

+4531894112

News Source: Chainwire

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