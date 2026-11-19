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Sazerac erhöht Angebotspreis für die Berentzen-Gruppe auf 6,65 EUR je Aktie in bar – endgültiges Angebot



19.11.2026 / 16:30 CET/CEST

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Sazerac erhöht Angebotspreis für die Berentzen-Gruppe auf 6,65 EUR je Aktie in bar – endgültiges Angebot

Angebotspreis von 5,55 EUR auf 6,65 EUR je Aktie erhöht – dies entspricht einer Erhöhung um 1,10 EUR bzw. ca. 20 % sowie einem Aufschlag von ca. 101 % auf den unbeeinflussten volumengewichteten Durchschnittskurs der Aktie in den drei Monaten vor dem 16. September 2026, gegenüber bisher ca. 68 %.

Aufgrund der signifikanten Unterstützung von Aktionären, darunter Tomas Bimmerle und der Scherzer & Co. AG, hat sich Sazerac zum heutigen Tag rund 45,3 % des gesamten Grundkapitals der Berentzen-Gruppe gesichert.

Annahmefrist bis zum 4. Dezember 2026 verlängert; Verzicht auf Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer Aktie.

Sazerac beabsichtigt, die Börsennotierung der Berentzen-Gruppe nach Abwicklung des Angebots zu beenden.

Endgültiges Angebot: Der Angebotspreis wird nicht weiter erhöht.

München, 19. November 2026. Die Sazerac Germany Holding GmbH (die „Bieterin“), eine Holdinggesellschaft der Sazerac Company, Inc. („Sazerac“), gibt heute bekannt, dass sie Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft („Berentzen-Gruppe“, ISIN: DE0005201602) zu einem Kaufpreis von 6,65 EUR je Aktie erworben hat. Infolgedessen erhöht sich der von der Bieterin im Rahmen ihres freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots („Angebot“) für alle Aktien der Berentzen-Gruppe angebotene Preis auf 6,65 EUR je Berentzen-Aktie („Erhöhter Angebotspreis“) für alle Aktionäre, die das Angebot angenommen haben oder noch annehmen werden. Dies entspricht einer Erhöhung um 1,10 EUR bzw. ca. 20 %. Mehrere Aktionäre, darunter Tomas Bimmerle und die Scherzer & Co. AG, die zusammen rund 15,7 % des Grundkapitals der Berentzen-Gruppe halten, haben sich verpflichtet, das Angebot anzunehmen. Insgesamt hat sich Sazerac rund 45,3 % am Grundkapital der Berentzen-Gruppe gesichert.

Der erhöhte Angebotspreis ist endgültig; eine weitere Erhöhung wird es nicht geben. Die Bieterin hat zudem auf die Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer Aktie verzichtet und damit die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg des Angebots erheblich erhöht. Alle übrigen Angebotsbedingungen bleiben unverändert.

Für die Aktionäre der Berentzen-Gruppe bedeutet das:

Höherer Barerlös. Der Erhöhte Angebotspreis entspricht einem Aufschlag von ca. 101 %, gegenüber bisher ca. 68 %, auf den unbeeinflussten volumengewichteten durchschnittlichen XETRA-Kurs von 3,31 EUR in den drei Monaten vor dem 16. September 2026 sowie einem Aufschlag von ca. 94 %, gegenüber bisher ca. 62 %, auf den XETRA-Schlusskurs von 3,42 EUR am 15. September 2026.

Erhöhter Angebotspreis gilt automatisch. Aktionäre, die das Angebot bereits angenommen haben, erhalten ebenfalls den Erhöhten Angebotspreis für sämtliche angedienten Aktien. Sie müssen hierfür keine weiteren Maßnahmen ergreifen.

Endgültiges Angebot. Dies ist das endgültige Angebot von Sazerac.

Mehr Zeit für eine Entscheidung und höherer Transaktionssicherheit. Die Annahmefrist endet nun am 4. Dezember 2026 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main). Die Verlängerung erfolgt infolge der Angebotsänderung automatisch gemäß § 21 Abs. 5 WpÜG. Die Mindestannahmeschwelle von 50 % zuzüglich einer Aktie gilt nicht mehr.

Delisting. Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt Sazerac, die Börsennotierung der Berentzen-Gruppe zu beenden. Die Aktien würden dann nicht mehr an einem regulierten Markt gehandelt und ihre Liquidität würde deutlich sinken.

Aktionäre, die das Angebot annehmen möchten, sollten ihre jeweilige Depotbank rechtzeitig mit der Andienung ihrer Aktien beauftragen, da die Banken möglicherweise frühere interne Fristen festlegen. Für Aktionäre mit einer Depotbank in Deutschland ist die Annahme des Angebots grundsätzlich kostenfrei.

„Wir glauben an die Zukunft der Berentzen-Gruppe und daran, was unsere Unternehmen gemeinsam erreichen können“, so Jake Wenz, CEO und Präsident von Sazerac. „Berentzen verfügt über starke Marken, erfahrene Teams in Haselünne und Minden sowie eine führende Position auf dem deutschen Spirituosenmarkt. In Verbindung mit Sazeracs langfristigem Ansatz beim Aufbau starker Marken und unserem wachsenden internationalen Geschäft sehen wir eine bedeutende Chance, Berentzen zu stärken und unsere Präsenz in Deutschland und ganz Europa auszubauen.. Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe haben unser Angebot von Beginn an unterstützt. Zugleich haben wir den Aktionären in den vergangenen Wochen aufmerksam zugehört und erhöhen unser Angebot einmalig und letztmalig auf 6,65 EUR je Aktie, damit jeder Aktionär mit Gewissheit entscheiden kann. Aktionäre, die ihre Aktien zu diesem Preis verkaufen möchten, sollten das Angebot bis zum 4. Dezember annehmen.“

Nach Abwicklung des Angebots beabsichtigt Sazerac, die Berentzen-Gruppe von der Börse zu nehmen. Vorbehaltlich seiner organschaftlichen Pflichten unterstützt der Vorstand der Berentzen-Gruppe diese Absicht. Aktionäre, die investiert bleiben, riskieren, eine weniger liquide Aktie zu halten, für die eine eingeschränkte Finanzberichterstattung gilt und bei der die Möglichkeiten, zu einem angemessenen Preis zu verkaufen, begrenzt sind. Vorbehaltlich der Erfüllung der Angebotsbedingungen wird die Abwicklung des Angebots nun für Anfang Januar 2027 erwartet.

Sazerac bekräftigt seine Wachstumspläne für die Berentzen-Gruppe und bestätigt erneut die in der Zusammenschlussvereinbarung eingegangenen Verpflichtungen hinsichtlich der Marken, der Mitarbeitenden und der Standorte der Berentzen-Gruppe in Haselünne und Minden für einen Zeitraum von zwölf Monaten nach Vollzug der Transaktion.

Vorstand und Aufsichtsrat der Berentzen-Gruppe haben den Aktionären am 3. November 2026 empfohlen, das Angebot zu einem Preis von 5,55 EUR je Aktie anzunehmen. Sie hielten diesen Preis für fair und angemessen und stützten sich dabei unter anderem auf eine Fairness Opinion des unabhängigen Finanzberaters ValueTrust. Das Angebot von Sazerac ist das einzige vorliegende Angebot für die Berentzen-Gruppe.

Die Angebotsunterlage (einschließlich einer unverbindlichen englischen Übersetzung) sowie die Angebotsänderung und weitere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot sind unter https://www.sazerac-offer.com verfügbar. Eine Angebots-Hotline für Aktionäre steht montags bis freitags von 9:00 bis 17:00 Uhr (MEZ) unter der Nummer +49 69 92014 9719 oder per E-Mail unter berentzen_x_sazerac@emberapartners.com zur Verfügung.

Über Sazerac:

Sazerac wurde 1850 gegründet und blickt auf eine über 175-jährige Tradition und Geschichte zurück. Das Unternehmen zählt zu den weltweit größten Herstellern von Spirituosen. Sazerac ist ein familiengeführtes Privatunternehmen, das mittlerweile in der vierten Generation in Familienbesitz ist. Über 525 Marken gehören zum Sazerac-Portfolio, darunter Buffalo Trace Bourbon, Eagle Rare, Weller, The Last Drop Distillers, Fireball Cinnamon Whisky, BuzzBallz, Southern Comfort, SVEDKA Vodka, Myers’s Rum, Au Vodka und Paddy’s Irish Whiskey sowie viele weitere.

Sazerac ist zudem Betreiber von Brennereien auf der ganzen Welt, darunter die Buffalo Trace Distillery in Kentucky, USA – die weltweit am häufigsten ausgezeichnete Brennerei und die am längsten ununterbrochen in Betrieb befindliche Brennerei in den Vereinigten Staaten –, die Domaine Sazerac de Segonzac in Cognac, Frankreich, die Paul John Distillery in Goa, Indien, sowie die Hawk’s Rock Distillery in der Grafschaft Sligo, Irland. Das Unternehmen unterhält zudem Standorte unter anderem in New Orleans, Montréal, London und Sydney.

Kontakt:

Victoria Zabel-Wirdak

Leiterin Globale Kommunikation

vzabelwirdak@sazerac.com

www.sazerac.com

Kontakt für deutsche Medien:

Roland Leithäuser

Mithras Partners

rl@mithras-partners.com

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft dar. Die endgültigen Bedingungen des Angebots sowie weitere Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Angebot sind in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gestattet hat, dargelegt. Anlegern und Inhabern von Aktien der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle weiteren Dokumente im Zusammenhang mit dem Angebot zu lesen, da diese wichtige Informationen enthalten.

Das Angebot unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland sowie bestimmten anwendbaren Bestimmungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten von Amerika. Jede Vereinbarung, die infolge der Annahme des Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und ist nach diesem Recht auszulegen.

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Veröffentlichung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und/oder von Sazerac beruhen. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen künftigen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Geschäftsentwicklung der Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft und/oder von Sazerac wesentlich von den hier dargestellten Einschätzungen abweichen. Weder die Berentzen-Gruppe Aktiengesellschaft noch Sazerac übernehmen eine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an künftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

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