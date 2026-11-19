onvista bei Google bevorzugen: Ein Klick zum Aktivieren

Mit einem Tap onvista bei Google bevorzugen

EQS-News: sino AG / Schlagwort(e): Konferenz

sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf dem Deutschen Eigenkapitalforum



19.11.2026 / 15:22 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Düsseldorf, 19. November 2026

Die sino AG nimmt am Montag, 23. November 2026, am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main teil. CEO Ingo Hillen präsentiert um 10:30 Uhr.

Schwerpunkte sind die Entwicklung der sino, seine Einschätzungen zum Beteiligungsunternehmen Trade Republic, einem der wertvollsten Start-ups Deutschlands, und zu dem neuen Altersvorsorgedepot.

Für Rückfragen und Gespräche steht er vor Ort zur Verfügung.

Die Präsentation wird am Montag ab 09:00 Uhr auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt; ein Videomitschnitt folgt kurzfristig.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040

19.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299008GFCQY16M45R85 EQS News ID: 2438746

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2438746 19.11.2026 CET/CEST