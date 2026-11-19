EQS-News: sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf dem Deutschen Eigenkapitalforum
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sino AG | High End Brokerage: sino CEO Ingo Hillen präsentiert am Montag auf dem Deutschen Eigenkapitalforum
19.11.2026 / 15:22 CET/CEST
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Düsseldorf, 19. November 2026
Die sino AG nimmt am Montag, 23. November 2026, am Deutschen Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main teil. CEO Ingo Hillen präsentiert um 10:30 Uhr.
Schwerpunkte sind die Entwicklung der sino, seine Einschätzungen zum Beteiligungsunternehmen Trade Republic, einem der wertvollsten Start-ups Deutschlands, und zu dem neuen Altersvorsorgedepot.
Für Rückfragen und Gespräche steht er vor Ort zur Verfügung.
Die Präsentation wird am Montag ab 09:00 Uhr auf der Homepage der sino zur Verfügung gestellt; ein Videomitschnitt folgt kurzfristig.
Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ingo Hillen, Vorstand – ihillen@sino.de | 0211 3611-2040
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|sino AG
|Ernst-Schneider-Platz 1
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49(0)211 3611-0
|Fax:
|+49(0)211 3611-1136
|E-Mail:
|info@sino.de
|Internet:
|www.sino.de
|ISIN:
|DE0005765507
|WKN:
|576550
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|5299008GFCQY16M45R85
|EQS News ID:
|2438746
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